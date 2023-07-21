В Колтушах открылась выставка «Обезьяний остров»

Новая экспозиция открылась в Музее академика Павлова. Она посвящена 50-летию научно-исследовательского проекта «Поведение антропоидов в природных условиях».

На втором этаже башни Старой лаборатории в качестве первых посетителей выставки присутствовали не только специалисты НИИ, но и далёкие от науки люди, проявившие интерес к представленным здесь экспонатам.

Впервые в мире советские учёные провели такой уникальнейший эксперимент. В 1972 – 1976 годах экспедиция под руководством доктора медицинских наук Леонида Фирсова изучала поведение пяти обезьян-шимпанзе, которых выпустили на волю на небольшой остров в Псковской области. Кинонаблюдения за ними легли в основу будущего фильма. Даже сегодня, спустя полвека он имеет для ученых большое значение.

На кадрах запечатлена повседневная жизнь шимпанзе в условиях и климате средней полосы России. Там же проводился ряд опытов, результаты которых важны для приматологии, теоретической и практической медицины, психологии.

В Институте физиологии имени И.П. Павлова РАН, совместно с петербургским Техно-Арт-Центром, создан открытый кинематографический архив на основе редких кинодокументов из институтской лаборатории научно-исследовательской кинематографии.

Просветительский проект «Имени Розы и Рафаэля», поддержанный Фондом Президентских грантов, обязан своим названием паре шимпанзе, которые участвовали в научных экспериментах института в середине ХХ века. Их академику Павлову подарили коллеги в 1932 году. Обезьяны стали одними из первых объектов для научного наблюдения и исследований в области когнитивных способностей приматов.

– В рамках этого проекта мы работаем с лабораторией института. В архиве сохранилось большое количество видео- и фотоматериалов, посвященных различным научным экспериментам. Мы пленку обрабатываем и создаем открытый архив, вводим материал в культурный оборот. Нам предстоит обработать около 30 километров кинопленки. Кроме этого, мы систематизируем архив, чтобы можно было с ним работать. Снимки, которые представлены на выставке, были отпечатаны вручную в фотолаборатории института, и это первая наша выставка. Что натолкнуло нас на её создание? Первое – фильм «Обезьяний остров». В СССР он был очень популярен, второе – очень красивый собранный иллюстративный материал. В дальнейшем мы надеемся, что в процессе работы появятся новые сенсации, – говорит директор Техно-Арт-Центра и сотрудник отдела научной коммуникации института Анна Аполлонова.

Ещё одним моим собеседником стал руководитель группы научно-исследовательской кинематографии института Николай Мальцев.

– Для проведения эксперимента были выбраны два необитаемых острова в Псковской области. На одном жили обезьяны, на другом сотрудники института. Днем они проводили эксперименты, ночью шимпанзе оставались одни. Было доказано, что приматы активно адаптируются в естественных условиях. Они прекрасно находят себе пропитание, при этом прекрасно ориентируются, что можно есть, что нельзя. В процессе исследования было четко видно, где окультуренные особи, а где дикие животные. Хотя в общем поведение у приматов одинаковое. Нашей основной целью была съемка научно-исследовательской деятельности института. После съемок «Острова обезьян» осталось столько материала, что мы сделали ещё один фильм.

Фильм стал очень популярным и в 1976 году был отправлен на международный фестиваль в Филадельфию, где получил специальный приз. Кроме этого, впоследствии десятки стран закупили его для проката.

По словам организаторов, сегодняшняя выставка – это первое мероприятие, которое популяризирует архив не в онлайн-режиме, а прямо здесь в историческом месте – в недавно открытой для посещений башне Старой лаборатории.

Этот удивительный эксперимент пятидесятилетней давности и сегодня вызывает интерес у специалистов.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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