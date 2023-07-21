Безналичная оплата на автобусных маршрутах Всеволожского района станет доступнее

Роспотребнадзор через суд обязал перевозчика ООО «Никкос» обеспечить на своих маршрутах во Всеволожском районе возможность оплаты проезда не только наличными, но и банковскими картами.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, жители Всеволожского района неоднократно обращались с жалобами на перевозчика. Организация «Никкос» обеспечивает работу маршрутов, которые связывают Кудрово, Янино-1, Заневку, Павлово, Разметелево, Дубровку и пос. им. Морозова с Санкт-Петербургом. Несмотря на большой пассажиропоток, оплата проезда банковскими картами была недоступна – водители принимали только наличные.