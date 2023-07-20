Творческое объединение «Родник» закрывает сезон

Во Всеволожской детской школе искусств им. М.И. Глинки состоялась творческая встреча участников музыкально-поэтического объединения «Родник» Всеволожского района, на которой были подведены итоги работы в сезон 2022–2023 гг.

После обстоятельного доклада руководителя объединения, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Беганской, которая сопровождала своё сообщение фото- и видеоотчётом, перед собравшимися выступила юная гостья из Бреста Маргарита Кунц, трогательно продекламировавшая стихи Агнии Барто.

Весьма интересными были выступления поэтов Галины Полетыкиной, Людмилы Евграфовой и Алексея Цивалёва из литературного объединения «Исток» п. им. Морозова. Не остались в долгу и «родниковцы», представившие произведения, созданные в отчётный период.

Не обошлось и без музыкальных подарков: участники мероприятия наградили заслуженными аплодисментами дуэт «Любавы» и руководителя литературного клуба «Исток» Алексея Цивалёва.

На встрече присутствовали представители Союза почётных работников культуры Всеволожского района Людмила Смирнова, Наталья Краскова и другие.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО