Спасатели Ленобласти продолжают патрулировать места отдыха

Областные спасатели продолжают традиционные патрулирования популярных у отдыхающих водоемов. Под контролем берега рек, озер и карьеров.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, особое внимание уделяется отдыхающим с маленькими детьми. При необходимости специалисты проводят профилактические беседы с родителями, напоминая о правилах безопасного поведения на воде.

По статистике аварийно-спасательной службы Ленинградской области только за минувшую неделю с 10 по 16 июля на водоемах Ленобласти погибли пятеро человек. Всего срочные вызовы из-за инцидентов на воде спасателям поступили 15 раз.

Специалисты напоминают, что при несчастном случае на воде счёт идёт на секунды. Поэтому ни в коем случае нельзя относиться к отдыху на водоемах беспечно. Родителям ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Также категорически не рекомендуется купаться в состоянии алкогольного опьянения.

В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефону службы спасения 112.