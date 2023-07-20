Секрет её долголетия – терпение и доброта

Мальчики и девочки, чьё детство украла война, сейчас отмечают свои 90- и 95-летние юбилеи. Галина Геннадьевна Сумнительнова, коренной житель деревни Вартемяги, ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда – одна из них, свой 95-летний юбилей отметила 20 июля.

Секрет её долголетия очень прост. Это терпение и доброта. Она всегда по-доброму относится к людям. И все отвечают ей взаимностью. Галина Геннадьевна родилась в деревне Вартемяги в 1928 году. Её детство, как у тысячи других ребят того времени, было очень тяжелым. Дедушка Федор Колотаев работал в церкви, и семья жила в домике при церкви. Позже дед Федор построил дом на улице Парковой. Семья примерно в 1935 году переехала в дом, в котором Галина Геннадьевна жила многие десятилетия. Мама Гали – Ксения Федоровна и её брат Степан Федорович были приёмными в семье Федора Колотаева, брат Степан Федорович Колотаев пропал без вести в годы Великой Отечественной войны.

В войну в доме квартировались солдаты. Этот домик хранит в себе большую историю трёх поколений, в котором жили семья деда Федора, родители Смирновы Ксения Федоровна и Геннадий с дочкой Галей.

Галина Геннадьевна окончила 7 классов Вартемягской школы. Тепло вспоминает своих учителей Александру Константиновну и Александра Михайловича Мурашовых, Геннадия Петровича Тихомирова. В годы войны они вместе с детьми ходили выступать в парк перед солдатами. У Галины Геннадьевны был хороший голос, поэтому она выступала перед бойцами с песнями. Солдаты были рады детям. В дни блокады, за исключением зимы 1942 года, учеба в школе не прекращалась. В здании школы находился госпиталь, поэтому занятия проходили в «поповском» доме в парке около церкви, где сейчас находится монастырь. В темное время суток учились при «коптилках».

Галина Геннадьевна получила образование, стала бухгалтером, в 1950 году вышла замуж за Бориса Федоровича Сумнительнова, который был призван на воинскую службу из Костромы. В 1951 году родилась дочь Марина. Галина Геннадьевна работала в МТС, в больнице и последние годы бухгалтером в автопарке, оттуда вышла на пенсию. Награждена за добросовестный труд грамотами и медалями.

Свой 95-летний юбилей Галина Геннадьевна встретит с родными и близкими людьми, выслушает от дочери, внука и двух правнучек самые искренние пожелания здоровья, добра и мира. Семейное тепло родных прибавляет ей силы и желание жить и радоваться каждому мгновению жизни.

С каждым годом все меньше остается тех, кто пережил тяготы Великой Отечественной войны, и надо успеть сказать им все слова благодарности, выразить любовь, уважение, признательность.

Автор Светлана КУЦОКОНЬ

Фото Татьяны АГАЕВОЙ