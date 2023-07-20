Всеволожская молодежь познакомилась с творчеством Маяковского

В среду, 19 июля, в день 130-летия со дня рождения Владимира Маяковского, в коворкинг-центре Молодежного центра «Альфа» состоялась лекция на тему «Слушайте, товарищи потомки», подготовленная сотрудниками Всеволожской межпоселенческой библиотеки.

Ребята пополнили свои знания о жизни и творчестве Владимира Маяковского – поэта-новатора, поэта-трибуна, поэта-глашатая и, пожалуй, самого страстного лирика прошлого века. Удивительным образом рубленные фразы, короткие предложения, игры со словом, которые любил использовать в своем творчестве Владимир Маяковский, находят живой отклик в молодом поколении. Простой и хлесткий язык, акцент на ритм и интонацию роднит одного из главных лириков начала ХХ века с поэтами современности – рэперами. Однажды даже министр культуры РФ Владимир Мединский провел прямую параллель между творчеством рэп-исполнителей и Маяковским, назвав Владимира Владимировича первым русским рэпером.

Поэзия Маяковского проста для понимания, при этом не лишена глубины и очарования бунтарского духа молодости. Ребята с большим интересом слушали строки, написанные сотню лет назад, и не без удивления отмечали их актуальность. Организаторы постарались подготовить нескучную и в тоже время объемную лекцию, дав возможность слушателям погрузиться в контекст того времени.

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Фото Молодежного центра «Альфа»