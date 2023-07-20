Во Всеволожской КМБ установлен новый компьютерный томограф

Сегодня, 20 июля, во Всеволожской клинической межрайонной больнице (КМБ) прошел осмотр нового компьютерного томографа. С помощью этого современного аппарата будут проводиться различные исследования и диагностика заболеваний пациентов всех возрастов.

Как рассказала начальник отделения лучевой диагностики Юлия Аннамухамедова, теперь наши специалисты смогут проводить более 24 исследований в течение рабочего дня в области нейрохирургии, травматологии, выполнять обзорные снимки брюшной полости и многое другое.

За работой новой установки наблюдали глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский, главный врач Всеволожской КМБ Станислав Понкратов и председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков.

«Всеволожская КМБ является лидирующим медицинским учреждением в области по оказанию медицинских услуг, в том числе и высокотехнологичных, – подчеркнул Александр Жарков, отмечая важность события. – Учреждение уверенно конкурирует с нашей Областной клинической больницей. Все новшества в сфере медицины мы, как правило, проводим на базе Всеволожской КМБ, и установка здесь нового компьютерного томографа – яркое тому подтверждение».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА