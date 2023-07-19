В Щеглово прошел фестиваль боевых искусств «Вежливые люди»

14 июля в щегловском молодежно-подростковом клубе «Ноосфера» прошел Фестиваль единоборств «Вежливые люди», организованный в честь ветеранов боевых действий.

Организатором мероприятия выступила администрация поселения при поддержке «Братства краповых беретов», Российского союза боевых искусств и Молодёжного центра «Альфа» Всеволожского района. По традиции руководителем оргкомитета фестиваля и его ведущим выступил глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук, который вместе с коллегами из сообщества ветеранских организаций подразделений специального назначения органов государственной безопасности, Министерства внутренних дел и Министерства обороны РФ пригласил на фестиваль руководителя фракции «Справедливая Россия – За правду» в ЗакСе Ленинградской области Александра Перминова.

«Вежливые люди» – одно из самых зрелищных мероприятий спортивной и патриотической направленности, которые проходят в Ленинградской области. Интересно было наблюдать не только за соревнованиями мастеров кикбоксинга, айкидо и кобудо, но и увидеть показательные поединки по другим видам боевых искусств. Спасибо нашим ветеранам за приглашение, организаторам, спортсменам и, конечно, тренерам – за красивый праздник спорта, желаю новых побед и покорения спортивных вершин», – сказал почётный гость и «За спортивные достижения и успехи в патриотическом воспитании молодёжи» вручил личные Благодарственные письма основателю и президенту Клуба боевых искусств «Сатори» Андрею Кулаковскому, основателю и руководителю театра воинских искусств «Белый лотос» г. Мариуполь Андрею Горбуле, старшим тренерам Федерации кикбоксинга Ленинградской области Алексею Коломеецу и Павлу Левко, помощнику старшего тренера Александру Павлюшенкову и тренеру спортивного клуба «Тайфун» Александру Тиранову.

Участники фестиваля единоборств и ветераны спецназа продемонстрировали различные виды боевых искусств: кобудо, джиу-джитсу, кикбоксинг, бокс и другие, а также провели как соревновательные бои на ринге, так и показательные выступления.

От Российского союза боевых искусств под общим руководством вице-президента Федерации восточных боевых единоборств кобудо Ленинградской области, президента Клуба боевых искусств Всеволожского района «Сатори», мастера спорта РФ Андрея Кулаковского достойно выступили два мастера спорта и шесть кандидатов в мастера спорта РФ. Федерацию кобудо Санкт-Петербурга и Федерацию восточных боевых единоборств кобудо Ленинградской области представили: Борисов Алексей, Беляев Руслан, Байдин Ростислав, Сангаджи-Горяев Церен, Евтюнин Александр, Домахина Екатерина, Тарунов Олег, Евтюнин Иван.

Особо зрелищно выступили на празднике участники театра боевых искусств «Белый лотос» из Мариуполя под руководством Андрея Горбуля. С этим коллективом у всеволожцев сложилась добрые отношения. Как рассказала председатель Женсовета Всеволожского района, депутат совета депутатов города Всеволожска Марианна Шевченко, члены клуба «Белый лотос» осенью прошлого года тепло и радушно принимали делегацию из Всеволожска в Мариуполе. И несмотря на то что в спортивном зале местного университета было довольно холодно, подготовленные хозяевами показательные выступления и концерт были на высоте. Хочется надеяться, что мариупольцам понравился приём на ленинградской земле.

В завершение приведём слова Юрия Паламарчука, без которого вряд ли бы состоялось это замечательное мероприятие: «Спортом я занимаюсь с детства, ещё со своих кадетских и «казарменных» лет. Спорт учит правильно жить и выполнять поставленные задачи. Он учит, как правильно жить и как Родину защищать. И вообще я занимаюсь тем, чем люблю заниматься, моя задача – передать свой опыт подрастающему поколению. Они должны вырасти истинными защитниками Отечества!»

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Федерации кобудо Санкт-Петербурга и Ленинградской области