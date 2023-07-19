В Кудрово прошел первый областной турнир по киберспорту

Киберспорт вышел в реальность. Оживить виртуальный мир компьютерных игр решили организаторы турнира «ЛенКиберФест», который прошёл в Центре образования «Кудрово». Участники соревнования боролись за победу в рамках игр Dota 2 и «Мир танков».

Всего в состязании приняло участие более 140 ребят из разных районов 47-го региона. В турнире по «Dota 2» золото заработала команда «Gakuén.Lésgaft», серебро у «Двойников ПУ», бронза – у «Team Gvozdi». В турнире по «Мир Танков» победителями стал «KBesports», а серебро забрала команда «Equal Rights».

Сложно представить, но ещё пару десятилетий назад, в начале 90-х, родители ограничивали детей во времени, которое они проводили перед экраном телевизора с джойстиками от «восьмибитных» приставок. «Будешь много играть – ослепнешь», – говорили они. Как много изменилось с тех пор. Виртуальные игры, как и искусственный интеллект, уже не наше будущее, а настоящее. Мир увлечен новой забавой – киберспортом.

Сотни тысяч его фанатов уже заполняют арены и стадионы мировых столиц, трансляции смотрят сотни миллионов. Их кумиры едва ли сошли со школьной скамьи, но они уже долларовые миллионеры. Крупнейшие мировые бренды становятся их спонсорами, крупнейшие компании ставят киберспорт в приоритет своих инвестиций. К популярным играм в футбол, хоккей, баскетбол или волейбол прибавился виртуальный спорт.

Теперь происходящее на мониторе компьютера зачастую можно спутать с обычной трансляцией по телевидению, настолько далеко шагнули технологии. Обычная забава сначала стала чем-то большим – хобби; а затем и вовсе переросла в дело всей жизни – в киберспорт. Сегодня лучшие игроки в компьютерные игры, геймеры, стали киберспортсменами. Причём «спортсмен» тут – вставка не случайная. Они на самом деле вынуждены по много часов проводить в тренировках, принимают участие в турнирах, но и зарабатывают не меньше, а иногда даже больше, чем многие привычные атлеты.

– Состязание объединило несколько десятков участников, – рассказывает заместитель председателя Ленинградского областного отделения Федерации киберспорта России Илья Соколов. – Ребята с горящими глазами выполняли задания. Поболеть за детей пришли и родители. Цель фестиваля – познакомить молодёжь Ленинградской области с киберспортом, показать им перспективы этого вида игры и дать им возможность для дальнейшего развития. Думаю, что с поставленной задачей мы справились на отлично. Ведь на мероприятии было большое количество секций, на которых гости фестиваля узнали очень много нового о нашей сфере.

Как рассказал Илья Никитич, кроме зала, в котором проводились финалы Ленинградской киберспортивной лиги, гости фестиваля принимали участие в открытом диалоге с председателем комитета по молодёжной политике Ленинградской области Марины Григорьевой и и.о. директора Центра спортивной подготовки Алексея Орлова в рамках проекта «ГосСтарт.Диалог».

На фестивале обсуждались проблемные точки киберспорта, пути их решения, а также потенциал развития Ленинградской киберспортивной лиги в регионе. Помимо представленных дисциплин зрители и гости участвовали в интерактивных площадках (лекции по киберспорту и профессиям в данной сфере, игры на скорость мышления, настольные игры), а также смогли увидеть дефиле косплееров (костюмированные игры).

– Киберспорт – вид спорта, в котором у мужчин и женщин есть одинаково хорошие возможности для развития, – опровергая стереотип, что видеоигры не для женщин, отмечает Илья Соколов. – В нём важна системность тренировок, развитие ключевых качеств для избранной киберспортивной дисциплины, а также развитие коммуникативных навыков. Участие женщин в киберспортивных турнирах давно не является чем-то удивительным, а по некоторым играм – представителям киберспортивных дисциплин «тактический трёхмерный бой» и «боевая арена» в мире есть немало профессиональных команд, имеющих полностью женские составы.

Любые киберспортивные игры развивают важные человеческие качества, такие как скорость реакции, концентрация внимания, зрительная память, а также навыки коммуникации и работы в команде.

– В некоторых высших учебных заведениях страны уже вовсю идёт обучение бакалавров и магистров по киберспорту, – продолжает собеседник. – Наличие профильного тренерского образования позволяет киберспортсменам под новым углом взглянуть на игровые моменты и процессы, происходящие во время их деятельности. Некоторые студенческие команды играют на серьёзном полупрофессиональном уровне. Если говорить про то, как построить карьеру в киберспорте, – есть огромное количество профессий, киберспортивных и около-киберспортивных, значимость которых нельзя принижать. Любой киберспортивный турнир не состоится без наличия квалифицированных судей, комментаторов, аналитиков, системных администраторов и организаторов мероприятий. Дизайнеры, стримеры, программисты, ведущие и множество других профессий очень востребованы в киберспорте.

Но самое главное, как говорит Илья Никитич, люди, у которых горят глаза, в этом виде состязания способны достичь многого. Поэтому если у вас есть желание развиваться в киберспорте – не стесняйтесь совершенствоваться и говорить об этом, а Ленинградское областное отделение ФКС России сможет помочь дать старт киберспортивной карьере.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото: online47.ru