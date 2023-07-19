Во Всеволожском районе прошли областные соревнования по пожарно-спасательному спорту

17 и 18 июля в городе Сертолово на территории 100-й Пожарной части проходили гарнизонные соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений Ленинградской области, в рамках которых состоялось зрелищное состязание на право обладания кубком «Золотая штурмовка». В соревнованиях приняли участие 11 команд 47-го региона. Свои навыки продемонстрировали более пятидесяти сотрудников разных пожарных подразделений.

В первый день мероприятия прошел личный зачет. Специалисты сразились в двух дисциплинах, они на время проходили полосу препятствий, а также поднимались на учебную башню с помощью штурмовой лестницы.

Во второй день состоялись командные соревнования. Напряженная борьба проходила в самом зрелищном этапе, где командам нужно было на время провести боевое развертывание от автоцистерны с забором воды из условного искусственного водоема. Участники задействовали технику, им нужно было протянуть рукава, шланги и поразить из водометной пушки очаг возгорания.

Победителей определяли по сумме набранных баллов за два соревновательных дня. Кроме того, были выявлены самые быстрые и ловкие в индивидуальных дисциплинах – полоса препятствий, подъем по штурмовой лестнице, а также отдельно в боевом развертывании.

Пожарно-спасательный спорт сочетает в себе спортивные дисциплины и демонстрирует профессиональные навыки и слаженность участников в командном этапе, и, безусловно, соревнования спортсменов-огнеборцев останутся в памяти всех её организаторов, участников и зрителей.

Ян КАТИН

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по ЛО