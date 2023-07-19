Александр Дрозденко провел прямую линию с жителями Ленобласти

В понедельник, 17 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел традиционную прямую телефонную линию с жителями 47-го региона. Как всегда, трансляция велась из студии ЛенТВ-24. Ленинградцы задавали непростые вопросы и озвучивали самые разные проблемы – от отложенного «в долгий ящик» ремонта дороги в одном отдельно взятом поселении до задержки отпускных выплат конкретному человеку, от ситуации, связанной с предоставлением отпусков участникам СВО, до процесса догазификации целой деревни.

Опасный переход

В числе дозвонившихся на прямую линию оказалась жительница Всеволожска. Многодетная мать, представившаяся Марией, рассказала об опасном перекрестке, расположенном на пересечении Колтушского шоссе и Торгового проспекта. Движение транспорта там интенсивное, светофора нет, и, к сожалению, далеко не все водители охотно пропускают пешеходов и автомобили со второстепенной дороги.

«Каждый день я вожу своих пятерых детей в садик на Торговом проспекте, и каждый день мы испытываем настоящий стресс, – посетовала Мария. – Машины по главной дороге летят на приличной скорости, кто-то пропускает, кто-то нет, мы реально рискуем жизнью и здоровьем».

Губернатор тут же отметил, что на одной из прямых линий, проводимых ранее, этот вопрос уже поднимался. Тогда же он отдал поручение решить вопрос с установкой соответствующих дорожных знаков и светофора. Первым делом Александр Дрозденко поинтересовался, оборудовано ли место перехода «зеброй» и есть ли знак «Пешеходный переход». Получив утвердительный ответ, глава 47-го региона с сожалением констатировал, что установка светофора – дело достаточно долгое.

«Да, такое поручение было, но светофор не ставится так – мы решили и установили. Это целый проект, и к нему идут около десятка согласований – с Росавтодором, с Ленавтодором, с ГИБДД, с местной администрацией и другими инстанциями, – пояснил губернатор. – И только после всех необходимых согласований и процедур можно приступать к его реализации.

К слову, деньги на светофоры – и не только на светофоры, но и на отбойники, «зебры», «умные переходы» и прочую дорожную инфраструктуру у нас есть – средства выделены в соответствии с программой «Безопасные и качественные дороги». В данном конкретном случае нам нужно только определиться по срокам».

Дозвонившейся на прямую линию жительнице Всеволожска было обещано в течение суток дать ответ – когда же, наконец, появится светофор на опасном перекрестке.

В отпуск с передовой и из окопов

На прямую линию, в числе прочих, поступил вопрос, касающийся ротации и отпусков для военнослужащих, находящихся в зоне проведения СВО. Не все солдаты и офицеры смогли воспользоваться своим правом вернуться домой на отдых.

Губернатор отметил, что вместе с комитетом по безопасности и военными

комиссариатами разбирался с этой проблемой в ручном режиме. Было отмечено, что подобные вопросы – прерогатива оборонного ведомства, но регион работает с ним и просит рассмотреть возможность ротации для

военнослужащих, которые находятся в зоне СВО более девяти месяцев, а также для тех, кто служит по контракту и находится в зоне СВО уже более года.

Александр Дрозденко отметил, что более точная информация об этом должна появиться до 1 августа.

Напомним читателям, что задать свой вопрос сможет каждый, кому посчастливится дозвониться по бесплатному номеру 006 со стационарного телефона (на территории Ленобласти) или на номер +7 (813-61) 315-01 (стоимость звонка определяется по тарифу, установленному оператором связи).

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива «В.в.»