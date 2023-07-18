Жители Всеволожского района могут присоединиться к онлайн-акции «Позывной – Россия!»

Акция проводится в рамках литературно-просветительского проекта «Позывной – Россия!» и направлена на объединение авторов, пишущих и исполняющих стихи и песни, посвящённые героическому Донбассу, героям специальной военной операции, противостоянию украинскому нацизму, единению граждан России перед внешней угрозой, Русскому миру и зрителей – всех, кому интересна современная патриотическая песня и поэзия.

Заявки на участие принимаются до 31 июля. Акция проходит по нескольким направлениям: «Позывной – Россия! Поэзия нового времени» (стихи читают авторы произведений); «Позывной – Россия! Песни нового времени» (авторская песня, эстрадная песня в профессиональном исполнении); «Позывной – Россия! Новое поколение» (стихи современных поэтов читают дети и юношество, в возрасте до 17 лет включительно); «Позывной – Россия! Мы вместе!» (стихи современных поэтов читают известные российские артисты, спортсмены, политики, медийные персоны).

Для участия необходимо прислать организаторам видеоролик с декларацией стихов или исполнением песни. Более подробно об Акции можно узнать на официальной странице: https://pskovpisatel.ru/позывной-россия/

Фото из архива «В.в.»