Во Всеволожске открылся новый единый клиентский центр «Газпрома»

Во Всеволожске открылся новый единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» и АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Он рассчитан на 11 поселений района – это около 70 тысяч абонентов, из которых 37% – жители многоквартирных домов. Обслуживание – в порядке электронной очереди. Работать с посетителями готовы пять специалистов. Ежедневно здесь рассчитывают принимать до 200 человек.

…До торжественной церемонии открытия, на которую ждали высоких гостей, в центр пришла семья Литвиновых. Пожилую пару волновал вопрос начислений. Смотришь на них и понимаешь: вот он, портрет самого добросовестного плательщика! Пенсионерам показалось, что по квитанции им начислили задолженность. На самом деле они ошиблись. Контролёр Татьяна Гончарова вежливо объяснила, что Литвиновы всё оплатили и никаких долгов у них нет.

Заглянул в отделение и генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Гость из Москвы с ходу деловито направился к терминалу и взял талон на обслуживание. Правда, пока терминал печатал талон, Сергей Вадимович успел сделать пару замечаний.

– Нужно отдельное табло, где написано догазификация, – отметил Сергей Вадимович.

Получив талон, он направился к окну под номером один.

– Хочу газифицировать свой дом в деревне Ёксолово, улица Новая, дом 20. Что для этого нужно, подскажите? – играя роль простого клиента, обратился генеральный директор к оператору Александре Зимницкой.

– Необходимо представить пакет необходимых документов: паспорт, СНИЛС, выписку из ЕГРЛН на дом и ситуационный план.

– Стоп, есть замечание! План предоставлять не надо, – отметил Сергей Густов и напомнил главное правило: – Старайтесь внимательно выслушать клиентов и максимально помочь им. Самое важное для нас – посетители. А теперь помогите мне с покупкой газовой плиты, счётчика или котла.

Внимательно изучив представленную в зале продукцию российских производителей и информационные стенды, а затем выяснив особенности оплаты за газ и есть ли «задолженность у тещи», Сергей Густов поделился своими впечатлениями от посещения клиентского центра.

– Ещё один отличный центр по работе с клиентами открылся в Ленинградской области, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», рассказал Сергей Вадимович. – Всего их у нас в Ленинградской области порядка сорока таких офисов, а по стране и вовсе – 1600. Наша главная задача – обеспечить легкую и доступную подачу заявки на догазификацию: без лишней волокиты и хлопот. Процесс максимально упрощён. Наши специалисты всегда готовы грамотно проконсультировать и помочь правильно оформить заявку.

– В Ленинградской области предусмотрены беспрецедентные меры поддержки, – отметил председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области Сергей Морозов. – На компенсацию затрат населению будет направлено около трех миллиардов рублей. Что касается этого клиентского центра, то хочется сказать, что он современный и удобный, как и все другие отделения «Газпром газораспределение» и «Межрегионгаз» в регионе. Конечно, всё это способствует увеличению количества подключений, а также реализации глобальной программы догазификации, которая реализуется по поручению Президента РФ.

Помимо получения стандартных абонентских услуг, посетители смогут подать документы на участие в программах догазификации и социальной газификации по субсидии Ленобласти, заключить договор на технологическое присоединение, оформить заявку на техническое обслуживание газового оборудования, заказать ремонт плит, колонок, котла, счётчика, уточнить информацию по начислениям.

– Прежнее помещение, которое находилось на втором этаже многоквартирного жилого дома на улице Ленинградской, дом 32, было вдвое меньше, – рассказывает корреспонденту «Всеволожских вестей» генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» Андрей Бондарчук. – Здесь мы арендуем 320 кв. метров. Помещение было отремонтировано в быстрые сроки – за три месяца. Плюс в том, что клиентский центр рассчитан как для физических, так и для юридических лиц. Помимо этого, под одной крышей находятся два отделения – «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение».

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА