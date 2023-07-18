Акция «Безопасное лето» прошла в Сертолово

Сотрудники пожарной части № 100 встретились с сертоловчанами, чтобы поговорить о правилах пожарной безопасности и познакомить с особенностями своей профессии. Мероприятие прошло в рамках областной акции «Безопасное лето. Единый день безопасности».

Представители сертоловского городского Совета ветеранов, участники второй смены Молодёжного трудового лагеря «Росток» и воспитанники детского сада комбинированного вида № 2 осмотрели боевое вооружение огнеборцев, форму и индивидуальные средства защиты, а также ознакомились с устройством и работой пожарной автоцистерны, выезжающей на тревожные вызовы.

Также в рамках акции прошел круглый стол с участием представителей Пожарной части №100, сертоловского городского совета депутатов, структурных подразделений администрации, дошкольных образовательных учреждений, общественных организаций, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который состоялся в помещении городской администрации.

Мероприятие провели инструктор противопожарной профилактики Наталья Габрильянц и инженер Пожарной части № 100 Михаил Филиппов. В ходе беседы были затронуты важные вопросы, касающиеся противопожарной профилактики среди населения, особенно среди детей и подростков.

Напомним, что на территории Ленинградской области в настоящее время действует особый противопожарный режим. Он предусматривает запрет на разведение костров, сжигание коммунальных отходов и мусора на землях населённых пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам и землям сельскохозяйственного назначения, проведение иных пожароопасных работ.

Подготовил Михаил БОНДАРЧИК

Фото издания «Петербургский рубеж»