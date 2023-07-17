Сертоловские подростки проводят лето с пользой

Сертоловский молодёжный трудовой лагерь «Росток» активно и разнообразно осуществляет свою деятельность. В основном она связана с приведением в порядок городских территорий, а также помощью ветеранам города.

Как правило, участники МТЛ «Росток» начинают очередной день на спортивной площадке, где тренер структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва в городе Сертолово Олеся Макаревич организует для подростков зарядку. Также подростки приняли участие в соревнованиях «Весёлые старты». Они состязались в различных эстафетах и бегали в мешках. По итогам соревнований команды получили грамоты и призы, которые вручил исполняющий обязанности директора МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Павел Поляков.

Значимым событием в череде мероприятий, проводимых ребятами среди сертоловской молодёжи, стала профилактическая акция «Мы за ЗОЖ». Подростки вручили жителям Сертолово буклеты с информацией об опасности вредных привычек и о пользе активного образа жизни.

Интересным и важным мероприятием стал сбор и раскладка книг в уличные библиотечки. Часть книг была списана из городской библиотеки, а часть – пожертвована жителями Сертолово. Ребята заполнили собранной литературой специальные домики книгообмена. Любой желающий может взять одну или несколько книг в безвозмездное пользование или «обменять» на любые другие по собственному усмотрению.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»