О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сертоловские подростки проводят лето с пользой

0 Комментариев

Сертоловский молодёжный трудовой лагерь «Росток» активно и разнообразно осуществляет свою деятельность. В основном она связана с приведением в порядок городских территорий, а также помощью ветеранам города.

Как правило, участники МТЛ «Росток» начинают очередной день на спортивной площадке, где тренер структурного подразделения «Норус» Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва в городе Сертолово Олеся Макаревич организует для подростков зарядку. Также подростки приняли участие в соревнованиях «Весёлые старты». Они состязались в различных эстафетах и бегали в мешках. По итогам соревнований команды получили грамоты и призы, которые вручил исполняющий обязанности директора МАУ «Сертоловский культурно-спортивный центр «Спектр» Павел Поляков.

Значимым событием в череде мероприятий, проводимых ребятами среди сертоловской молодёжи, стала профилактическая акция «Мы за ЗОЖ». Подростки вручили жителям Сертолово буклеты с информацией об опасности вредных привычек и о пользе активного образа жизни.

Интересным и важным мероприятием стал сбор и раскладка книг в уличные библиотечки. Часть книг была списана из городской библиотеки, а часть – пожертвована жителями Сертолово. Ребята заполнили собранной литературой специальные домики книгообмена. Любой желающий может взять одну или несколько книг в безвозмездное пользование или «обменять» на любые другие по собственному усмотрению.

Ян КАТИН
 Фото издания «Петербургский рубеж»

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Особое назначение полковника Романова
  2. Сорок лет на службе Отечеству
  3. «Следи за собой, будь осторожен»
  4. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code