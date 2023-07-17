На Невском пятачке открылся монумент в память о воинах-забайкальцах

«Вечная память Забайкальцам – защитникам Ленинграда»: монумент в память о воинах-забайкальцах, погибших в годы Великой Отечественной войны под Ленинградом, появился на Интернациональной аллее памяти на Невском пятачке.

«Мы находимся на святой земле, которая обильно полита кровью советских солдат. Ленинградская область, как никакая другая территория, приняла на себя тяжелейшие испытания. Здесь, на Невском пятачке, проходили тяжелейшие сражения. На один квадратный метр здесь в земле находятся 10 кг металла. Эта территория только недавно стала оживать, на протяжении многих лет здесь даже ничего не росло. Каждый год мы проводим на этом месте захоронения бойцов, которых находим в ленингралской земле до сих пор. У фашистов была задача уничтожить Ленинград, и наши ребята их били, жгли из танки, как и современные бойцы-участники спецоперации, что сегодня уничтожают нацистскую нечисть.

Советский солдат не имел национальности: он был и бурятом, и украинцем, и белорусом, и грузином. Спасибо забайкальцам за то, что вы чтите память своих героев, а мы будем за ней ухаживать», — подчеркнул глава региона.

В торжественной церемонии принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

На гранитной стеле написан отрывок из стихотворения «Обелиск памяти» Арсалана Жамбалова – ветерана Великой Отечественной войны, писателя, переводчика, журналиста, народного поэта Республики Бурятия:

«Пусть тускнеет от времени бронза,

не тускнеет от времени память о героях,

прошедших сквозь грозы,

за свободу Отечества павших».

Дополняет композицию металлическая гильза.

Пресс-служба областного правительства