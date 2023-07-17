Во Всеволожском районе отлавливают животных без владельцев

Очередные мероприятия по поимке и отлову безнадзорных собак и кошек проходят 17 июля в д. Новое Девяткино и г.п. Янино-1. Отловленные животные подлежат стерилизации (кастрации), чипированию, вакцинации и возврату в прежнюю среду обитания.

Методика «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» (ОСВВ) препятствует возрастанию численности бродячих животных и снижает риски вспышек инфекционных заболеваний. Система ОСВВ стала альтернативой поимке с последующим усыплением бездомных животных.

Работы по отлову во Всеволожском районе ведутся ООО «Ветеринарный госпиталь» (Ветеринарная клиника имени Айвэна Филлмора) на основании муниципального контракта. Дополнительную информацию можно получить в районной администрации по телефону 8 (813-70) 254-56 с 09.00 до 14.00 по рабочим дням.