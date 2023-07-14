Молодежь Всеволожского района встретилась с экоактивистами  

В поселке имени Морозова состоялась встреча подростков с авторами Президентского Грантового проекта «Экомарафон молодежных и школьных инициатив». Мероприятие прошло в формате «вопрос-ответ».

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, встреча прошла в живописном месте – на берегу Невы с видом на Крепость Орешек. Общение с экспертами быстро переросло в живую беседу – ребята рассуждали об актуальных экологических проблемах и способах их решения. Обсуждение было предметным: участники узнавали об экологических мероприятиях, которые проходят непосредственно во Всеволожском районе, а также получили понимание, как они могут внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

В ходе беседы ребята запланировали экскурсионную поездку в один из заповедников Всеволожского района и познакомились с полезными экоинициативами. Встреча прошла при участии молодежного коворкинг-центра «Мандарин», РОО «Токсовские озера» и Губернаторского трудового отряда.

Фото пресс-службы администрации ВМР