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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть обновит дороги к садоводствам Всеволожского района

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Готовятся дорожные ремонты на трех муниципальных дорогах Ленобласти, ведущих к крупным садоводческим массивам, в том числе дорога от Выборгского шоссе к Пасторскому озеру во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, работа ведётся в рамках соглашения между Ленобластью и Санкт-Петербургом по ремонту подъездных трасс к садоводствами. В этом году программа реализуется впервые и помимо региональных трасс в неё попали дороги местного значения.

Соглашение между субъектами было подписано в конце прошлого года. В большой трехлетний перечень на ближайшие три года вошла 21 региональная дорога Ленобласти и 64 муниципальных. Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга.

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