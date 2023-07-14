Всеволожский центр поддержки предпринимательства приглашает на обучение

В понедельник, 17 июля, Всеволожский центр поддержки предпринимательства запускает четыре экспресс-программы обучения. Спикеры расскажут, как создать свой сайт, выйти на первые продажи и правилах анализа бизнеса.

Программы дадут базовые знания для начинающих предпринимателей и раскроют особенности ведения бизнеса, которые будут полезны более опытным участникам. Практическая часть будет тесно взаимодействовать с обсуждением конкретных примеров. Подобный подход помогает дать участникам формировать понимание, как действовать в той или иной ситуации, а также предупреждать возможные сложности.

Обучение будет проходить по предварительной регистрации 17 июля с 11.00, по адресу г. Всеволожск, Всеволожский пр, дом 14а. Подробнее о программах и спикерах можно узнать по ссылке (там же можно найти формы регистрации на обучающие программы).