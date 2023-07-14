Во Всеволожске прошел фотопикник «Зазеркалье»

В минувшую среду, 12 июля, во Всеволожске собрались любители креативной мобильной фотографии. Участники встретились в живописном парке у Мельничного Ручья, чтобы узнать секреты профессиональных фотографов и сделать памятные снимки.

Мастер-класс по мобильной фотографии организовал Всеволожский молодежный центр «Альфа» совместно с ПМК «Энергия». Мероприятие прошло в формате дружеского пикника, а главным героем съемок стало большое круглое зеркало. В непринужденной атмосфере участники узнали, как сделать запоминающиеся фото при помощи отражения и несложного реквизита. Не обошлось и без базовых знаний: профессионалы подсказали, как настроить камеру для более ярких снимков, а также поделились своими любимыми фоторедакторами.

По итогам мастер-класса участники получили на память фотографию-полароид с пикника, но главное – отличные эмоции, новые знакомства и знания для творческих экспериментов.

Отметим, что центр «Альфа» регулярно проводит интересные мероприятия для молодых людей от 14 до 35 лет. Следить за анонсами можно в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».