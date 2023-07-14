Ансамбль «Фейерверк» завершил учебный год заметными победами

С прекрасными результатами завершился учебный год Образцового хореографического ансамбля «Фейерверк» – любимца жителей посёлка имени Морозова. Было много интересных событий, ярких впечатлений и… плодотворной работы. Этот год стал еще и знаменательным – ансамбль отметил своё 30-летие!

На протяжении всего учебного года ребята принимали участие в концертах и мероприятиях как в своем родном поселке, так и в районе, демонстрировали своё мастерство на конкурсах и фестивалях самого разного уровня.

Юбилей коллектив отметил с внушительным багажом дипломов и наград. В январе состоялась большая поездка ансамбля в Великий Устюг. Гран-при, звание лауреата 1 степени, Диплом «За лучшую педагогическую работу» – итог этой поездки.

В марте на Международном конкурсе-фестивале «Волшебная феерия» в Санкт-Петербурге ансамбль вновь завоевал Гран-при.

Значимым событием стала поездка в Нижний Новгород на конкурс «Жемчужина Поволжья». И вновь победа! Лауреаты 1 и 2 степени, Специальные дипломы «За сохранение народных традиций» и «За лучшую балетмейстерскую работу».

28 мая состоялся большой юбилейный концерт «Звёздный путь «Фейерверка», на котором коллектив под руководством Андрея Борисовича Карпенкова с гордостью показал многочисленным зрителям работу за весь учебный год. Этому событию наша газета посвятила целый очерк.

В начале лета ансамбль принял участие в Фестивале национальных культур «В гостях у Олениных» во Всеволожске. А с 13 по 19 июня «Фейерверк» участвовал в Международном творческом лагере «Арт-Волна» в Сочи, где стал лауреатом 1 и 2 степени. Домой коллектив привез Дипломы «За сохранение народных традиций» и «За лучшую балетмейстерскую работу».

Вот таким плодотворным стал для «Фейерверка» 2022–2023 творческий год! Особую благодарность коллектив ансамбля выражает администрации ФГУП «Завод им. Морозова» в лице директора Агеева Е.Г. за оказанную помощь в приобретении народной обуви и тканей для новых танцевальных постановок.

Фото из архива коллектива