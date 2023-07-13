Северная обитель православия

Люди со всех уголков России и ближнего зарубежья, разного статуса и материального положения, верующие и атеисты, паломники, волонтёры и просто туристы каждый год посещают Валаам. Люди приезжают на этот остров, где особая аура и атмосфера, для того чтобы хоть на какое-то время попасть в другой мир, в котором отсутствуют многие негативные моменты, присущие человеческим отношениям в обычной жизни. Здесь присутствует понимание и доброе отношение со стороны братии монастыря, к которой ты всегда можешь обратиться с вопросом и при этом знаешь, что тебе обязательно дадут добрый совет.

Кроме того, на острове удивительная природа, практически не тронутая цивилизацией. После посещения Валаамского монастыря и скитов, бесед с монахами и просто экскурсоводами приходит осознание того, что не всегда привычное в обыденной жизни поведение на самом деле является правильным.

Замечательные экскурсии в мир этого удивительного острова рассчитаны на три дня, но на самом деле на Валааме мы были один полный день. Теплоход отчалил от пристани Речного вокзала Санкт-Петербурга накануне вечером, в 20.00. Весь вечер и ночь мы активно отдыхали на его борту, смотрели концерт, любовались видами невских берегов и Ладоги, и только наутро в 8.00 прибыли на остров.

Экскурсий предлагалось много на выбор. Главная – посещение самого Валаамского монастыря. Она называется «Острова монашеского подвига», продолжается три с половиной часа и проходит по красивейшим местам Валаамского архипелага, вдоль его западного побережья, из бухты Монастырской, на высоком берегу которой располагается центральная усадьба Валаамской обители с ее величественным Спасо-Преображенским собором. В ходе экскурсии мы увидели Успенскую трапезную церковь – самую старую из сохранившихся на острове – и церковь Валаамской иконы Божией Матери.

Маршрут второй экскурсии проходил от причала Большой Никоновской бухты на юго-запад Валаамского архипелага в район живописнейшего залива Скалистый берег, где в 30-х годах прошлого века располагались финские военные укрепления. Экскурсия познакомила нас с историей Валаамской обители в годы советско-финской и Великой Отечественной войны, а также с особенностями уникальной природы Валаама и окружающими его водами Ладожского озера – самого крупного в Европе.

На острове много торговых мест, где можно приобрести сувенирную продукцию и не только её. Изготавливаемые монахами и трудниками сыры, копчёная рыба, монастырский хлеб, молоко и молочные продукты, которые продаются в лавках, – исключительно высокого качества. Но надо сказать правду, что стоят они недёшево.

Что касается следования на теплоходе к острову и обратно, то эта часть экскурсии была тоже очень насыщенной, но носила, как я уже отмечал, развлекательный характер. Надо отметить и великолепную кухню на теплоходе, а также исключительную доброжелательность и открытость экипажа.

В заключение надо отметить, что для многих людей цель поездки – не просто посещение красивого острова в Ладожском озере, где молятся, трудятся и живут монахи, а и возможность получить ответы на многие духовные вопросы, которые способны помочь изменить жизнь. Отказываться от многолетних привычек, менять свой образ жизни, отношение к людям, к себе – это, конечно, тяжело и непросто. Но было бы желание, и это может стать возможным на любом этапе жизни.

Михаил БОНДАРЧИК

Фото Антона ЛЯПИНА