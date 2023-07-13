Завершена проверка на карьере в Манушкино

Эконадзором проведена внеплановая выездная проверка в отношении производственных объектов, осуществляющих деятельность на месте ликвидации горного отвода бывшего карьера «Манушкино».

Как сообщает комитет госэконадзора ЛО, запасы месторождения «Манушкино» полностью отработаны. Специализированными организациями проводятся работы по ликвидации карьера в соответствии с проектом, согласно которому предусмотрено восстановление поверхности путем заполнения выработанного пространства карьера рекультивантом.

Эконадзором проверены участки, на которых ведется ликвидация горной выработки и производство рекультиванта «Грунтосмесь-19». По итогам проверки выявлены нарушения, свидетельствующие о наличии признаков административного правонарушения за несоблюдение требований охраны окружающей среды и нарушение требования технологического регламента производства рекультиванта на основе строительных отходов, влекущего угрозу причинения вреда окружающей среде и загрязнению недр при осуществлении деятельности.

В целях устранения правонарушений, связанных с безответственным отношением к окружающей среде, выданы предписания со сроком исполнения до сентября.

Ввиду нарушения обязательных требований законодательства в отношении компаний возбуждены административные производства, представители организаций вызваны на составление протоколов в комитет. Эконадзор будет добиваться выполнения требований природоохранного законодательства, в том числе и в судебном порядке.

Комитет госэконадзора ЛО