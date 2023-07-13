Всеволожский район лидирует по числу сдачи ЕГЭ на сто баллов

Максимальный результат на экзамене получили одиннадцать выпускников. Экзамен в области сдали 5 800 ребят. Из них 5278 – выпускники 2022/23 учебного года, а 522 – выпускники прошлых лет. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

По ее словам, в этом году Единственный государственный экзамен прошел в 42 пунктах сдачи, в 430 аудиториях. За последние три года Ленинградская область входит в тройку лучших регионов по организации и проведению ЕГЭ.

– Всего высший балл получили 32 выпускника, – отметила Вероника Реброва. – Кроме Всеволожского района отличился и Киришский, а одиннадцатиклассница из Выборга Ксения Сергеева написала на 100 баллов сразу два экзамена: русский язык и физику. Она стала «мультибалльником». Область демонстрирует хороший результат сдачи ЕГЭ, он выше среднего балла по стране. Кроме того, в регионе 457 медалистов. Первый на пьедестале почета Всеволожский район, где 112 медалистов. В этом году был выявлен всего один случай списывания, тогда как в прошлом – восемь. Результаты участника аннулированы, составлен протокол об административном нарушении, назначен штраф.

Как отметила председатель комитета, самым популярным предметом по выбору у выпускников 47-го региона стало обществознание, на второе место вышла информатика, третье – у биологии, четвертое – у физики.

– Радует, что большинство учащихся предпочитают сдавать профильную математику, – говорит Вероника Реброва. – Ребята понимают, что она необходима для поступления во многие вузы. Сегодня население Ленинградской области растет, открываются новые школы, поэтому, безусловно, региону нужны педагоги. Текущая ситуация с педагогами нормальная. Взрослые преподаватели уходят на пенсию, их место занимает молодежь. Привлекаем профессионалов и из регионов. В рамках программы «Земский учитель» в этом году было подано более 150 заявок. Из них выбрали семь педагогов, которые уже первого сентября выйдут на работу в школы Ленинградской области.

Отметим, что Гатчинский педагогический колледж имени К.Д. Ушинского открыл дополнительные группы обучения педагогов во Всеволожском районе. Группы обучения появились на базах Всеволожского агропромышленного техникума, школы № 3 города Кудрово и Муринского центра образования № 4, где стартовала приемная кампания.

Ирэн ОВСЕПЯН