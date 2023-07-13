Александр Дрозденко отменил запрет на посещение лесов Ленобласти

В Ленинградской области вновь разрешено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Запрет был введен после установления в регионе особого противопожарного режима.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, несмотря на смягчение ограничений, особый противопожарный режим продолжает действовать. Жителям и гостям региона по-прежнему запрещено разводить костры и готовить на открытом огне на территории лесного фонда. Также нельзя сжигать мусор и траву на прилегающих к лесу территориях населенных пунктов.

Несмотря на то что дождливая и холодная погода снизила риски возникновения возгораний, особый противопожарный режим, как правило, остается в силе до конца лета. Специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать меры пожарной безопасности, находясь в лесу, и воздержаться от разведения огня.