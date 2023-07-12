Студентов Всеволожского района приглашают принять участие в проекте «Ну-ка, наука!»

Университет Льва Толстого при поддержке Минобрнауки и Минпросвещения РФ приглашает обучающихся высших учебных заведений к участию во Всероссийском научно-просветительском проекте.

Проект состоит из двух этапов. До 31 августа будет проходить заочный этап – Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ «Наука и искусство». Второй этап пройдет в октябре –Всероссийский фестиваль исследований и открытий «Ну-ка, наука!» соберет конкурсантов в очном формате.

Конкурс проводится в двух номинациях:

«Лучшая научно-популярная статья» (конкурсанты делятся актуальными идеями и открытиями в увлекательной и доступной форме, чтобы вдохновить других ребят на изучение науки);

«Лучшая научная фотография» (конкурсанты делятся фото, на которых отображен процесс исследования, сопровождая снимки оригинальными подписями).

Участником проекта могут стать граждане РФ от 14 до 35 лет, прошедшие регистрацию на сайте https://нуканаука.рф , на котором уже запущены тематические викторины, доступны открытые образовательные мини-лекции от молодых ученых нашей страны, а также имеется возможность подать заявку на Конкурс или на участие в Фестивале. Возможно индивидуальное и коллективное участие.