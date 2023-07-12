Ленобласть исполняет мечты детей участников СВО

Сотрудники Леноблпожспас исполнили мечту трехлетнего Гоши из поселка Бугры Всеволожского района, отец которого сейчас защищает рубежи нашей Родины в зоне Специальной военной операции, – маленький ленинградец побывал на экскурсии в пожарной части.

О мечте Георгия стать пожарным рассказала его мама во время встречи замглавы администрации Бугровского поселения с семьями участников Специальной военной операции. Местная администрация отнеслась к желанию ребенка серьезно и связалась с комитетом правопорядка и безопасности Ленинградской области, который организовал для Гоши экскурсию в 147-ю пожарную часть.

Папа мальчика – доброволец артиллерийского дивизиона «Невский» и уже несколько месяцев находится в зоне проведения Специальной военной операции. Он отважно служит, имеет награды – в том числе Георгиевский крест 4-й степени за боевые заслуги.

О внимательном отношении к семьям всех участников СВО неоднократно говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, поставив для региональных и местных властей приоритеты в работе по поддержке участников СВО и их близких.

«Это наша моральная и социальная ответственность перед каждой семьей, откуда мужчины ушли защищать Родину. Наша с вами задача, как региональных, так и муниципальных органов власти, – помогать им всем, чем необходимо. Пока их отцы, мужья, сыновья защищают интересы России в зоне Специальной военной операции, мы должны обеспечить их тыл, позаботиться об их близких. Наши защитники должны быть уверены, что их семьи окружены заботой, поддержкой и вниманием большой ленинградской семьи», – неоднократно подчеркивал глава региона.

По материалам пресс-службы областного правительства