В Янино прошел семейный футбольный праздник

На центральной площади голландского квартала «Янила» в Янино прошел футбольный фестиваль.

Взрослые и дети соревновались в чеканке мяча, пытались попасть по мячу, расположенному на конусе, и закатить его в ворота разных размеров. Также для всех желающих провели мастер-класс по панна-футболу – специальная площадка для этого вида спорта уже есть в квартале «Янила».

Для самых маленьких жителей «Янилы» подобрали особые активности: можно было создать и полепить слаймы, а также поучаствовать в мастер-классе по аквагриму.

Мероприятие вызвало большой интерес у жителей квартала. Спортивный праздник позволил не только весело провести время, но и лучше узнать своих соседей, найти новых друзей и единомышленников, а также укрепить здоровье благодаря активностям на свежем воздухе.

Именно для подобного сплочения жителей ГК «Ленстройтрест» создал сеть Соседских центров. Их цель – создание комьюнити и атмосферы добрососедства в каждом квартале, а также организация досуга для жителей.