– Кто не помнит эти знакомые с детства строки Чуковского: «Вдруг откуда-то летит маленький комарик, и в руке его горит маленький фонарик! – Где убийца, где злодей, не боюсь его когтей!» Но почему-то вне сказочной истории о чудесном спасении Мухи-Цокотухи комариком мы этих самых комариков с фонариками, мягко говоря, недолюбливаем. И тут нам ближе пушкинское: «Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары да мухи!» И заслышав этот его, такой специфический, на уровне ультразвука, писк, мы ищем спасение в специальных средствах, гелях и мазях – иначе отдых будет испорчен. Этими самыми маленькими комариками с фонариками!

О комарах мы беседуем с известным блогером, автором передачи «Каждой твари по паре», кандидатом биологических наук Павлом Глазковым.

– Павел, пожалуй, так, как комары, никто другой из обитателей леса, равнин и городских парков нас не достаёт, причиняя массу неудобств. Один зуд после их укуса чего стоит! Что за напасть такая на нас?

– Напасть-то напасть, но без этой напасти человечество встретилось бы с еще большей напастью. Но давайте по порядку. Этот год на комаров особенно урожайный, поэтому разговор актуален. Их очень много, с чем это связано? Во-первых, комары успешно перезимовали, а у комаров зимуют либо беременные самки, либо яйца, либо личинки. Они в трёх формах зимуют, и так как в этом году была снежная, хорошо снежная зима, то они перезимовали успешно. Повезло и с весной: она была мягкой, достаточно влажной, и когда я две недели назад в очередной раз пошел в лес, меня они, признаться, заели! Поэтому если вы пойдёте в лес, чтобы вам эти кровососы не докучали, берите с собой репелленты, одежду с длинными рукавами, головной убор и можно противокомариную сетку набросить. Во всеоружии, одним словом.

– Я, кстати, вспомнила Шишкова, других сибирских писателей. Что касается комарья, мошкары и гнуса так называемого – сибирского дальневосточного, – это страшное оружие: живое, биологическое. Насколько я знаю, была такая страшная казнь: привязывали раздетого человека в тайге, и его просто съедали заживо комары. Не хотелось бы говорить об этих ужасах, но с другой стороны – это насекомое, такое маленькое, способно лишить человека всех пяти литров крови.

– Всё правильно. Чтобы выпить всю кровь у человека, понадобится один миллион двести тысяч комаров, учёные даже подсчитали объем комариного войска. Исторический факт: на Соловецких островах в XX веке пытали таким образом людей. Страшная, мучительная смерть. Но сегодня я предлагаю поговорить про биологию этих кровососов. Это интересная тема, потому что все с комарами сталкиваются. Хочу сказать, что в мире обитает две тысячи видов комаров. В России их 120 видов. В Ленинградской области 45 видов комаров, только в Петербурге – 35.

– И чем же они отличаются? Я знаю только малярийного комара и так называемую «долгоножку».

– Ну, во-первых, долгоножка – это всё-таки не комар, она вообще не жалит, не кусается и питается только нектаром. Сегодня я предлагаю поговорить про комара-пискуна – это самый распространенный вид, он действительно пищит, но издаёт такой звук не ртом, как мы думаем, а взмахом крыльев. То есть он машет так, что делает тысячу взмахов за секунду! Не за минуту, а за секунду, и издаваемый при этом писк – это вой его крыльев. Так вот, комары докучали еще динозаврам в юрском периоде, несколько миллионов лет назад. То есть комары были всегда, это неотъемлемая часть экосистемы. Во-первых, они являются для многих животных едой – это известно. Благодаря комарам идет перемещение, например, северного оленя в северных регионах России. Именно комары способствуют этим перемещениям, – если бы олени на одном месте паслись, они бы опустошили землю, выели всю растительность.

– То есть комары способствуют перемене мест оленей – гонят их с места на место, проще говоря?! Пастухи такие…

– Именно так! Плюс комары, когда погибают, в своем теле переносят массу элементов. И конечно, основная пища для рыбы – личинки комаров. Это ключевая еда для многих животных нашей планеты. И поэтому когда мне задают вопрос: а вот какую пользу эти комары приносят? – ответ прост и ясен: если комары исчезнут, исчезнет и человек, если говорить прямо. Хочу подчеркнуть: кровь пьёт исключительно самка, и она это делает только для продолжения потомства, для развития яиц. А в жизни она питается нектаром растений и пыльцой, а самцы – только нектаром и пыльцой. Интересно, наверное, будет узнать, что комары, так же как и пчёлы, опыляют растения. То есть когда они пьют нектар – они работают во благо. Подсолнечник опыляют, репей, тысячелистник, ряд растений зависит напрямую от опыления комарами. Они несут пользу планете.

– А другие насекомые тоже ведь опыляют растения?

– Конечно, но я выступаю таким адвокатом комара, поэтому суммирую его достоинства, о недостатках вы сами всё знаете. Ещё хочу сказать, что у комаров потрясающий ротовой аппарат. Это жало, и они не кусают, если говорить правильно, а жалят, причем оно из шести частей состоит – там и скальпель есть, и трубочки, и челюсти – это наисложнейший аппарат. У некоторых людей их укус вызывает аллергию, потому что они впрыскивают антикоагулянт, чтобы кровь не сворачивалась, поэтому для ряда людей это не просто болезненный процесс, а может вызвать аллергическую реакцию.

Есть вид малярийного комара, вообще, их несколько десятков видов, но только два переносят малярию, и один из этих видов до сих пор живёт в Ленинградской области и даже в пригороде Санкт-Петербурга. До 30-х годов были вспышки малярии в Ленинградской области. У нас малярийные станции были в городе, и последний человек, у которого выявили малярию, – жил в Тосненском районе в 1956 году, не так уж и давно. То есть если говорить в общем, комар существует, единственное – нет природного очага, слава Богу. Хотя бывает так: когда россияне активно ездили за рубеж, они завозили малярию, примерно два-три случая в год было. Из Юго-Восточной Азии, Центральной Америки, Африки. Сейчас это прекратилось.

– То есть привозили, заболевали, будучи укушенными малярийным комаром.

– Да, конечно. Его легко определить по внешним признакам. По размеру он точно как обычный комар, но когда садится к вам на руку, то заднюю часть приподнимает примерно на 45 градусов, а не параллельно руке. Это первое. Второе: если присмотреться, пока комарик пьёт вашу кровь, вы увидите, что у малярийного комара полосатые крылья. Это два таких явных отличия. Но малярийный комар сейчас для нас безопасен. Очага природного нет. Хочется сказать, что до сих пор в мире малярия является одним из самых смертельно опасных заболеваний. Ежегодно погибает от малярии от двух миллионов человек.

Возвращаясь к нашему региону. У нас в городе существует особый, городской комар. Он меньше обычного по размеру. Впервые был описан в Египте, в начале прошлого века. В 20-х годах он попадает в Европу, и потом в Ленинград – в 1939 году, существует дом, где его впервые встретили, – Доходный дом возле Воронинских бань. Комар в два раза меньше обычного, и петербуржцы однозначно знают – если зимой начинают докучать комары – это городской комар, который живет в подвалах городских домов круглогодично! Там тепло и вода, столь необходимые ему для размножения. За последние два десятилетия он даже уменьшился в размерах – был три миллиметра, сейчас всего два миллиметра. Чуть побольше мошки. Еще одна особенность городского комара – он научился размножаться без самца, партеногенетически. Вот вы по лесу идёте, и наверняка видели: рой огромный комаров крутится, и ты мимо идёшь, они на тебя не реагируют. Это самцы. Они формируют рой и привлекают самок. Самочка выбирает из этих сотен самцов себе ухажёра. А городская комариха довольствуется одним самцом. Либо вообще без него обходится. Приспособилась к такой городской жизни.

Кстати, интересный вопрос: как комариха находит свою жертву? Тремя способами находит. Во-первых, у комара огромные глаза и он видит даже в инфракрасном спектре, то есть он видит тепло, нападет в том числе и ночью. Он ощущает концентрацию молочной кислоты, то есть на запах пота летит. И реагирует на углекислый газ – когда мы выдыхаем, он в том числе и это определяет. Вот мы идём в лесу по тропинке, мы же дышим – и комар потом на наш след как встал, он уже так и летит, нас догнал и всё, вышел в дамки!

– А к животным он так же неравнодушен? Волка там или лису тоже догоняет?

– Всех без исключения! Даже мышевидных грызунов терзает, даже птиц. Кровь нужна для продолжения комариного рода. У меня ловушки в лесу стоят, фотоловушки, естественно, и недавно я увидел лосиху, она была так истерзана комарами, что смотреть было больно.

– На самом деле персонаж неординарный, этот самый комарик с фонариком. Такой смелый гусар, рыцарь из сказки Чуковского и кормилец рыбного мира…

– На самом деле за ночь комар может преодолеть до 60 километров в поисках жертвы. Таков инстинкт жизни.

Татьяна ТРУБАЧЕВА