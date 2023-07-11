Строительство КДЦ в Новом Девяткино близится к завершению

Новый культурно-досуговый центр планируется открыть этой осенью. Сейчас ведутся работы по чистовой отделке и устройству остекления козырьков, производится монтаж систем видеонаблюдения.

Как сообщает пресс-служба строительного комитета ЛО, общая площадь объекта составляет 5000 кв.м. В здании разместятся просторный актовый зал, помещения для занятий творчеством, танцевальный и спортивный залы. Предусмотрены и сопутствующие им помещения: гримерки, раздевалки с душевыми, комнаты отдыха. Для посетителей также будут работать гардеробная и блок помещений кафе.

Ожидается, что новый КДЦ станет местом притяжения для жителей Новодевяткинского поселения. Здесь будут проводить праздничные мероприятия и концерты для жителей, а также работать различные тематические кружки и секции для детей и взрослых.