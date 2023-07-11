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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сергей Мачинский стал кандидатом от «Единой России» на довыборах в ЗакСобрание Ленобласти

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Партия «Единая Россия» выдвинула кандидатом на дополнительные выборы в Законодательное собрание Ленинградской области Сергея Мачинского. Он примет участие в выборах по Сертоловскому одномандатному избирательному округу №5.

Сергей Мачинский  руководит поисковым движением в регионе, занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи. В настоящее время является спецпредставителем губернатора Ленинградской области в зоне проведения Специальной военной операции. Работает с гуманитарной миссией на новых территориях, в том числе в подшефном Енакиево.

11 июня Сергей Мачинский сдал документы на выдвижение в Территориальную избирательную комиссию Всеволожского района.

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