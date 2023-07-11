Ребятам из сертоловского трудового лагеря «Росток» рассказали о пожарной безопасности

Перед началом очередной смены Молодёжного трудового лагеря «Росток» инструктор противопожарной профилактики пожарной части № 100 Наталья Габрильянц проверила знания МТЛовцев, касающиеся общих правил пожарной безопасности и рассказала ребятам о действиях при пожаре и противопожарной профилактике.

Особое внимание было уделено тому, как усвоен номер, по которому необходимо звонить. Есть несколько номеров, это 01, 112, но поскольку при пожаре счёт идёт на секунды, при его возникновении следует набирать номер 101 – он сразу соединит с ближайшим подразделением пожарной части.

Постановлением правительства Ленинградской области от 20 июня 2023 года № 400 на территории 47-го региона введён особый противопожарный режим, установлен запрет на разведение костров, сжигание коммунальных отходов, мусора на землях населённых пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам. Установлен запрет на использование сооружений для приготовления блюд на открытом огне и углях на землях лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

Наталья Габрильянц подчеркнула, что профессиональная деятельность сотрудников пожарной части № 100 связана не только со спасением людей при пожарах и ликвидацией возгораний, но и работой с пострадавшими в дорожно-транспортных происшествиях и даже спасением животных.

В ближайшее время для участников второй смены МТЛ «Росток» будет организовано посещение пожарной части № 100, где для ребят проведут экскурсию и подробно ознакомят с буднями огнеборцев.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»