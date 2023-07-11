Глава Сертолово обсудил планы совместной работы с общественными организациями

Совещание главы города Сертолово Сергея Коломыцева с представителями городских общественных организаций, которое состоялось 5 июля, было посвящено планированию совместной работы на второе полугодие нынешнего года и на 2024 год.

Важные события и даты как для России, так и Ленинградской области, и мероприятия, посвящённые им, были обсуждены в ходе встречи.

В январе 2024 года будет отмечаться 80-я годовщина со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В Гатчине установят новый мемориальный комплекс мирным гражданам Советского Союза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Его высота составит 47 метров.

2024 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом Российской академии наук, которая в следующем году отмечает своё 300-летие. Ряд мероприятий, в том числе и в городе Сертолово, будет посвящён этой значимой дате.

Участники совещания уточнили юбилейные даты в общественных организациях, которые выпадают на будущий год, и обсудили периодичность регулярных встреч с главным врачом Сертоловской городской больницы. Информация о предстоящих датах и времени таких встреч будет оперативно доводиться до руководителей общественных организаций.

Празднование Дня города Сертолово решено провести 26 августа, а сейчас созданный организационный комитет по подготовке и проведению торжественных мероприятий начнёт подготовку программы праздника. Председатели общественных организаций, руководители предприятий, образовательных и других учреждений должны представить кандидатов, внёсших весомый вклад в развитие города, к награждению.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»