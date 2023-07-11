Во Всеволожске пройдет женский день здоровья для членов семей участников СВО

В субботу, 15 июля, с 10.00 в Центре здоровья и профилактики г. Всеволожска пройдет женский день здоровья для жен, матерей и сестер участников СВО. Женщины смогут сдать анализы крови, провести электрокардиографию, маммографию, флюорографию, УЗИ молочных желез и щитовидной железы.

Участниц дня здоровья будут ждать индивидуальное сопровождение и консультации специалистов. Профессионалы настоятельно рекомендуют находить время для плановых осмотров, чтобы предупредить развитие многих заболеваний.

Также для участников СВО и членов их семей в Центре здоровья и профилактики работает консультационный кабинет психолога (№ 204), а также пост индивидуального сопровождения при получении медицинской помощи. Для подтверждения статуса участника СВО или члена семьи участника СВО необходимо предоставить справку ф5 из РВК.

Записаться можно по единому номеру 122 или телефону «горячей линии» 8 911 357-91-54.