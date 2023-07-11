Во Всеволожске отметили День семьи, любви и верности

Торжества прошли сразу на двух общественных территориях. Районный фестиваль «Храни, Господь, очаг семейный» состоялся на Юбилейной площади. Областной праздник «СемьЯ» – во Всеволожском ЦКД.

За любовь и верность

– Любому здравомыслящему человеку ясно, что одному трудно построить своё – изолированное, отдельно взятое, – счастье, – приветствуя собравшихся на Юбилейной площади, отметил глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Невозможно жить только для себя. Безусловно, счастье в благополучии окружения – родных и близких, друзей, коллег по работе. От души хочу поздравить всех с праздником, напоминающим о прочном духовном фундаменте, на котором стоит общество. Здоровья, благополучия, любви и верности своим идеалам! А ещё хорошо бы провести сегодняшний вечер в добром семейном кругу, налить кружку горячего чая, посмотреть хороший фильм. Со светлым, уютным и теплым семейным днём!

В свою очередь многодетный отец, заместитель председателя совета депутатов Всеволожского района Эдуард Чирко отметил, что все духовные ценности рождаются в семье.

«Красивую историю любви по-русски Петра и Февронии сегодня знает почти каждый. Её не назвать простой, но она стала поучительным примером и олицетворением любви, верности и добра. Не случайно сегодня мы поздравляем новобрачных и тех, кто прожил в браке долгую счастливую жизнь. Именно про таких говорят – две половинки», – заметили ведущие, семейная пара Юрия Балтачева и Яны Леонтьевой.

После торжественных речей прошла церемония награждения многодетных семей, золотых юбиляров и вручение свидетельств новобрачным. Четыре семейные пары были награждены медалью «За любовь и верность».

Семейные пары действительно восхищали своей гармоничностью. Трогательно было наблюдать за тем, как чествовали награждаемых. Одухотворенные, счастливые. Дружно взявшись за руки, они гордо шли по сцене. Все они своим трудом, энтузиазмом, энергетикой, крепким духом вносят определенный гражданский и общественный вклад в развитие нашего района.

– Отношения в семье строятся на основе любви и разумной требовательности к детям, на добром внимании и заботе друг о друге, – говорили награждаемые юбиляры, у которых удивительные истории любви. Вместе семейные пары уже несколько десятилетий. – Как пронести самое крепкое и глубокое чувство через всю жизнь? Никакой тайны на самом деле нет. Надо просто любить друг друга, своих детей и землю, на которой нашел свое счастье. За долгую жизнь в семье бывают радости и горести, но забота друг о друге и бесконечная любовь всегда сильнее. Если ради спасения близких людей нам понадобится пешком дойти до египетских пирамид, мы без раздумий отправимся в путь.

– Зачем нам сегодня веяния урбанизированного Запада? – говорит Анна Олейникова. – Отважные мужчины там – на вес золота. А некоторым вообще дамы не нужны. Ученые в Европе чересчур уж увлеклись идеями феминизма и эмансипации, клонирования, виртуальной любви, технологией рождения «детей из пробирки». Лидеры биогенной инженерии даже утверждают, что лет через …дцать люди будут чуть ли не клеточным делением размножаться. Черт возьми, мы что, амёбы какие или инфузории в туфельках? И кто будет спасать генофонд?

Районный фестиваль «Храни, Господь, очаг семейный» на Юбилейной площади сопровождался выступлениями лауреатов международных конкурсов Юрия Балтачева, Яны Леонтьевой, ансамбля колокольных звонов Владимирского кафедрального собора, ансамбля песни и танца «Хохлома», скрипичного квартета «Музыка Невы» и других коллективов.

В ожидании чуда

В атмосферу мастер-классов, квестов и других развлечений можно было окунуться и на площадке перед Всеволожским ЦКД, где проходил областной фестиваль «СемьЯ». Под бодрую музыку гостей учили плести венки из ромашек, ребятня и взрослые танцевали, выполняли разные задания, веселились.

– Такие праздники очень важны, – считает руководитель Всеволожского отделения Красного Креста Елена Щербакова. – В этот замечательный день повествуют о семейных ценностях, о том, что самое светлое чувство появляется порой в нашей жизни настолько негаданно, а исчезает так нежданно, что остается только развести руками и вздохнуть – судьба… И пусть человек до сих пор не разгадал божественную формулу Любви, но счастье кроется в самом слове «семья»: то есть семь «я» – бабушка с дедушкой, муж с женой и дети. Думаю, что этот уютный, светлый и теплый праздник с веками обрел семейную атмосферу мира и надежды.

– Я пришла сегодня со старшим сыном Кириллом, его супругой Марией и внучкой Ариной, – рассказывает корреспонденту «Всеволожских вестей» председатель Союза женщин Ленинградской области, депутат Законодательного собрания Татьяна Толстова. – Наша семья работает над демографической повесткой: скоро нас ждет пополнение, невестка, как видите, ждет малыша. Думаю, что День любви, семьи и верности – прекрасный повод вспомнить о самых близких и дорогих людях. Популяризация семейных ценностей – это здорово! Будьте любимы и Богом хранимы.

– У меня скоро будет братик! – радостно говорит Арина, внучка Татьяны Толстовой. – А недавно я окончила детский сад, с первого сентября пойду в школу! Я уже умею читать и считать.

– Главная ценность – уважение и любовь друг к другу, – считает заместитель главы администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – В моей семье много праздников, которые мы проводим вместе. На самом деле основной воспитатель детей – родители. Не согласна с теми, кто считает, что детей взращивает школа. Именно в семье ребенок растет, впитывает атмосферу и «погоду». От того, какие климатические условия дома, зависит будущее наших детей. Отрадно, что во Всеволожском районе много многодетных семей. Их более двух тысяч. Если взять последнюю статистику по демографии, то у нас самая высокая рождаемость в Ленинградской области. Большое количество мер социальной поддержки многодетным оказывается на региональном уровне. Мы гордимся нашими семьями, которых сегодня будут награждать.

– Жить в деревне – это круто, – говорит многодетная семья Климовых из Лодейнопольской деревни Тервеничи. – Очень любим плести венки. Красотища! Обрадовались, когда увидели мастер-класс по их изготовлению. Полевые цветы, ромашки – это так нам близко! Основа семьи – в доброте и любви к своему родному краю и народной культуре. Наша деревня – место силы. Не понимаем тех, кто уезжает в город.

Счастливы вместе

– Сегодня в здании ЦКД проходит выставка «Семейные традиции», – анонсируя показ, рассказывает начальник Управления ЗАГС Ленинградской области Ольга Куликова. – На ней представлена наша история: от простейшей атрибутики до красивых нарядов для бракосочетания. На входе баннер, на котором размещены фотографии из архива ЗАГСа. Узнаёте? В центре молодые Ирина и Александр Дрозденко. Все экспонаты, которые вы видите, представлены сотрудниками органов ЗАГСа и из архивов ленинградских семей. Собирали всем миром и по сусекам.

– Из бытовых предметов мне запомнился утюг, – говорит председатель комитета по социальной защите населения Ленинградской области Анастасия Толмачева. – Даже не могу объяснить почему. В целом экспозиция очень понравилась. Я как будто оказалась в прошлом. Мне показалось, что красивые наряды и атрибутика передают эмоции тех лет. Старинные платья ничуть не утратили своего шика и блеска. Образы интереснейшие: сдержанно скромные и эффектные. Такую нарядную одежду можно примерить хоть сейчас.

«Вишенкой на торте» областного праздника стало вручение ключей от автомобилей и двух сертификатов на улучшение жилищных условий многодетным семьям. Эту торжественную миссию возложили на губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Также глава региона вручил пяти семьям дипломы победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», еще 18 семей получили дипломы «Почетная семья Ленинградской области». Многодетные семьи в этот день получали подарки от областного правительства, среди которых – жилищные сертификаты, микроавтобусы «ГАЗель» и другие ценные награды.

Семь новеньких машин ждали своих владельцев на парковке возле Всеволожского ЦКД. Обладателями заветных ключей от автомобилей стала семья Кораблевых из Всеволожского района, а возможность увеличить жилплощадь получили семьи Тошевых и Абрамовых.

– Главное богатство Ленинградской области – многодетные семьи, – подчеркнул глава 47-го региона. – Их у нас более 20 тысяч. Все они невероятно творческие, дружные и готовые всегда прийти на помощь. Достаточно привести в пример тех, кто помогает Новороссии. Ленинградская семья – основа нашего общества. Чем больше дружных семей, тем крепче наш регион.

Как признался корреспонденту «Всеволожских вестей» губернатор, секрет его семейного долголетия в любви и уважении друг к другу.

– Из-за работы некоторые семейные традиции поставили на паузу, – отметил глава региона. – Но есть один обычай, который мы никогда не нарушаем: в воскресенье собираемся все вместе и «подбиваем» события за неделю.

– Семья – это тыл, – говорит Андрей Низовский, который уже почти пятнадцать лет в браке. – Каждый нормальный мужчина должен посадить дерево, построить дом и создать крепкую семью. Жить надо ради своей второй половинки и детей. Я считаю, что главное в семье – взаимоуважение. Это помогает быть вместе и в печали, и в радости.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО