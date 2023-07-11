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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске выступит казачий ансамбль «Атаман»

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В пятницу, 14 июля, в Общественном пространстве «Парк Песчанка» пройдет концертная программа «Богатыри Руси». Именитый ансамбль «Атаман» порадует слушателей народными казачьими и авторскими песнями, пронизанными любовью к родной земле и людям.

Казачьи песни складывались на южных русских равнинах, где сталкивались различные народы и культуры. Здесь русская песенная традиция обогатилась и развивалась, приобретая особое звучание и неповторимые черты. Казаки воспевали красоту природы и любовь к Родине, славили ратные подвиги и силу свободного духа.

Насладиться казачьими песнями может любой желающий. Концерт пройдет 14 июля в 19.00 в парке «Песчанка» (Всеволожск, ул. Садовая, д. 43).

 

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