Юных всеволожцев развлекает «Город сказок»

7 июля в амфитеатре общественного пространства «Парк Песчанка» состоялся кукольный спектакль «Жили-были ежики», с которым во Всеволожск приехал детский театр «Город муз» и актеры Рустем Устинов и Алина Репп.

Это история о милых лесных зверушках, которые жили в одном не очень дремучем лесу. В центре сюжета – семейство ежиков: папа Ёж, мама Ежиха, ежата Вовка и Вероника, а также их друзья. На спектакле юные зрители узнали каково быть старшим братом и приглядывать за капризной сестрёнкой (особенно если она то и дело попадает в опасные ситуации), что делать, если внезапно к вам заберется лягушка и как сыграть в футбол, если мяч напоролся на иголки…

Под предводительством ёжика Вовки дети вместе с лесными жителями успешно справились с появлением волков! Кукольный спектакль на открытом воздухе оставил приятные впечатления и зарядил летним настроением маленьких зрителей.

Спектакль прошел в рамках проекта «Город сказок» – интерактивной программы для детей, которая проходит в летний период. Следующее мероприятие пройдет 14 июля в 11.00 в в амфитеатре общественного пространства «Парк Песчанка».