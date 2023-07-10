В Янино-1 началось строительство новой школы

Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство образовательного учреждения на 1100 мест.



В новом общеобразовательном учреждении будет 44 класса. Для начальной и старшей школы предусмотрено два отдельных входа. На территории появятся игровые и спортивные площадки и зелёные зоны. Большие окна сделают классы просторными и светлыми, в которых будет приятно учиться и проводить время.

Новую школу возводит ГК «ПИК» по соглашению с Правительством Ленинградской области. Завершить строительство планируется во II квартале 2025 года.

Пресс-служба областного правительства