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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Янино-1 началось строительство новой школы

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Госстройнадзор Ленинградской области выдал разрешение на строительство образовательного учреждения на 1100 мест.

«По поручению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко поддерживаем высокие темпы строительства социальных объектов в городах новостроек. Во многом это ручная работа: полгода назад во время рабочей поездки в Янино проработал с застройщиками возможности для строительства новых школ. Сегодня мы видим, что образовательные учреждения начали строить группы КВС и ПИК. Через два года эти школы создадут учебные места для более двух тысяч детей и помогут сократить нагрузку на существующие объекты образования», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В новом общеобразовательном учреждении будет 44 класса. Для начальной и старшей школы предусмотрено два отдельных входа. На территории появятся игровые и спортивные площадки и зелёные зоны. Большие окна сделают классы просторными и светлыми, в которых будет приятно учиться и проводить время.

Новую школу возводит ГК «ПИК» по соглашению с Правительством Ленинградской области. Завершить строительство планируется во II квартале 2025 года.

Пресс-служба областного правительства 

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