Во Всеволожском районе молодая медведица попала в фотоловушку

У медведей в Ленинградской области заканчивается период брачных отношений. Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков поделился кадрами молодой медведицы, которая, похоже, не нашла себе пару.

Животное попалось в одну из фотоловушек, установленных в лесах Всеволожского района. Во время гона медведи ведут себя исключительно осторожно и очень редко попадаются человеку на глаза. Особый интерес молодой невесты вызвали стволы деревьев.

– Во время брачного периода, который у медведей длится весь июнь и заканчивается в начале июля, самцы активно метят свою территорию: оставляют следы когтей на стволах деревьев и делают «закусы», т.е. зубами надламывают ветки. Стараются дотянуться до самых высоких веток – чтобы продемонстрировать невестам – равно как и конкурентам – свои размеры, – рассказал Павел Глазков.

Делая метки, медведи оставляют «поисковую тропу» – по их запаху самка решит, следовать ей за самцом или нет.

Отметим, что согласно данным Комитета по охране животного мира, в 47-м регионе обитает более трех тысяч особей бурого медведя. При встрече с медведем в его естественной среде обитания будьте предельно осторожны – ни в коем случае не привлекайте внимание животного, постарайтесь тихо и незаметно уйти. Большинство медведей не заинтересованы в нападении на человека.

Фото блога «Каждой твари по паре»