Во Всеволожске проходят мастер-классы по танцам под открытым небом

В пятницу, 7 июля, площадка возле Всеволожского центра культуры и досуга наполнилась ритмичной музыкой. Под уверенный голос ведущего любой желающий мог освоить танцевальные движения и зарядиться отличным настроением.

Мастер-класс прошел в рамках проекта «Свежие знания», который включает в себя цикл разноплановых мероприятий, проходящих под открытым небом. Ведущим стал Виталий Исаков – актер Театра «Мюзик-Холл» и Театра эстрады им. А.И. Райкина. Виталий умело задавал ритм и поддерживал танцоров, создавая дружелюбную атмосферу. А благодаря простой программе, на танцевальной площадке вполне уверенно чувствовали себя люди разных возрастов и уровня подготовки.

Очередной танцевальный мастер-класс пройдет совсем скоро – 21 июля. Всех, кто хочет провести пятничный вечер активно и на волнах позитива, будут ждать в 18.30 в парке у ЦКД (Колтушское шоссе, д. 110). При неблагоприятной погоде мероприятие проведут внутри ЦКД.