Таким бывает настоящее счастье

В советское время многодетной считалась семья, в которой воспитывалось не менее пятерых детей, а ныне планка снижена до трёх. У Евгения и Екатерины Очеретько – шестеро! Живёт большая семья в посёлке Токсово Всеволожского района.

Попробуйте поднять столько в век нестабильной экономики и стрессов! Но супруги словно в стороне от житейских бурь. На судьбу не жалуются и никому не завидуют. Многодетная и дружная семья всю жизнь придерживается принципа «один за всех». Поэтому сообщение о том, что их ячейка общества стала «Почетной семьей» Ленинградской области, они восприняли с радостью и все вместе готовятся к торжественному событию.

Кусочек рая на земле

Отсчет совместного семейного счастья этой интересной пары начался четверть века назад. Глава семьи Евгений Очеретько когда-то увлекался рок-музыкой и авторской песней. Творческий поиск привел его к вере в Бога и к православию.

– С будущей женой мы познакомились в храме, – рассказывает отец большого семейства. – Счастливый случай – Божье провидение. В нашей судьбе Небесный Владыка поставил заветный росчерк. Екатерина преподавала в начальных классах церковно-приходской школы Спасо-Парголовского храма, где служил я. Вместе пели в церковном хоре. Как только увидел её в первый раз на колокольне, сразу обратил на неё внимание: загадочная, красивая, скромная, она полюбилась мне, я ощутил некое внутреннее созвучие наших душ. Обвенчались на Покров: 14 октября 1998 года. Когда мы поженились, у нас появились два обручальных кольца и одна на двоих надежда на счастье. Мы не ставили себе цели стать многодетной семьей. Просто так получилось. Очень любим детей. Любим их растить, воспитывать. Смотреть, как они добиваются успехов, радуются каким-то житейским мелочам. Это просто наша жизнь. Так сложилось, что у нас шестеро ребятишек: Мария, Анастасия, Николай, Елизавета, Василий и Оля. Самой старшей – 24 года, младшей – пять лет.

Думаю, что единого лекала, по которому можно воспитать хороших детей, нет. Важно не подавать им дурной пример и научить быть благодарными. Дети, как губка, что видят, то и впитывают. Поэтому главное в семье – воспитание и любовь.

Обычно ребенок подражает родителям, копирует поведение взрослых. Нужно учить детей говорить «спасибо»! Вредные привычки и дурное поведение старших могут привести к плачевным последствиям. Безусловно, бывают трудные ситуации. Как без них! Но мы их быстро решаем. Кроме того, доступ к компьютеру и гаджетам для несовершеннолетних – только по расписанию. Мы любим кинематографию и часто собираемся вместе, чтобы посмотреть хорошие фильмы, как старые, так и новые.

Нам песня строить и жить помогает

– Мне очень помогает свекровь – Елена Ивановна, – присоединяется к разговору Екатерина. – Без её поддержки трудно было бы справиться. Сейчас ей 93 года, но, несмотря на солидный возраст, она занимается с детьми. Благодаря бабушке дети знают почти все советские песни. А как она читает малышам! Сколько в ее голосе актёрского мастерства и таланта! Знаете, когда в доме пожилой человек, это добавляет милосердия в семье. Конечно, главное богатство семьи – это дети. Они – смысл жизни, кусочек рая.

Нашей Маше уже 24 года. Она получила диплом об окончании Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. И. П. Павлова. Работает в Токсовской больнице. Анастасия увлечена дизайном. На её счету награды за первые места областного уровня по мировой художественной культуре, по технологии. Отличилась девочка и в Центре «Интеллект», где получила сертификат на десять баллов. Иногда она удивляет своей решительностью. Очень хочет стать знаменитым модельером. Сейчас Настя второкурсница Института технологии и дизайна. Николай окончил Хоровое училище имени М. И. Глинки. Буквально на днях получил диплом дирижёра-хоровика и сейчас идет по призыву на армейскую службу. Елизавета больше гуманитарий, любит историю и литературу, ещё у неё прекрасный голос, она поёт в церковном хоре. Василий много читает, очень любит «Гарри Поттера» и пока обходится без «залипания» в мобильном интернете. Ну а младшенькая, Оленька, пока играет в куклы и гоняет домашних котов и, как все наше семейство, увлечена пением. Мы радуемся за своих детей!

Как рассказывают супруги, у них много интересных традиций. Семья традиционно готовится к Новому году: дети украшают дом, отец устанавливает ель, а девочки помогают с готовкой. Все дарят друг другу подарки.

– Традиционно проживаем годичный круг церковных постов и праздников, – отмечает Екатерина. – Особая дата – 9 Мая, День Великой Победы. Наши деды героически воевали. Всей семьёй мы идем на братскую могилу в Токсово, где проходят памятный митинг и панихида. Все дни рождения отмечаем в кругу семьи и друзей.

– Хочу сказать, что у нас творческая семья. Каждый играет на каком-то инструменте. Такой вот у нас небольшой оркестр, – рассказывает Евгений. – Мы любим собираться за большим семейным столом и петь песни. Ни одно домашнее торжество не обходится без трогательного советского шлягера «Город детства». Наша Настя печет удивительные большие трехъярусные торты, настоящие произведения искусства. Мы устраиваем трапезу при зажжённых свечах, играем в настольные игры. Иногда выезжаем всей семьей на озёра, жарим любимые всеми шашлыки, нарезаем салатики. Получаем массу эмоций!

Важно слушать и слышать друг друга

Сейчас большая семья живет в красивом доме, где часто собираются гости.

– В чём вам видится главный секрет хороших семейных отношений? Ведь это довольно редкое явление в нашей нынешней жизни – дружная и счастливая семья.

– Знаете, главное, любить детей и относиться к ним с уважением, – говорит Екатерина Очеретько. – Надо слушать и слышать друг друга. Все важные решения мы принимаем на семейном совете, а также заручаемся благословением духовника. В семье стараемся распределить обязанности. Например, Елизавета мне очень помогала с маленькой Олей, она стала «главной няней» для малышки. Потом подключился и Василий.

Любимцы семьи – домашние питомцы: ласковый кот Луша, пестрая кошка Микси, полосатая Баффи и огромная московская сторожевая по кличке Порш. Коты живут мирно и уважают собаку. Наши меньшие братья делают жизнь радостней.

– Всё же большая семья имеет немало преимуществ перед той, где один – максимум двое детей, – говорят супруги. – Там немало надо времени и стараний приложить, чтобы они не выросли эгоистами. У нас же всё как будто само собой происходит. Старшие ухаживают за младшими, исподволь обучают их всему, что сами умеют. Никто не тянет игрушки и книжки на себя – всё общее, семейное. Думаю, мы стараемся воспитать их так, как нужно. Без лишнего баловства, глупым прихотям не потворствуем. Обходимся без телевизора. Новости и прочее смотрим в интернете, имея возможность выбрать хорошие, полезные передачи, любим читать. Много времени занимает учеба и выполнение домашних заданий.

…К концу дня дети утихомирятся, улягутся спать. А Екатерина возьмётся в ночной тишине стирать и гладить одежду на всю свою гвардию. На покой раньше полуночи ей не выбраться. А подъём, как всегда, около семи утра. И начнутся новые заботы и хлопоты. Бесконечный бег во времени ради благополучия своей большой семьи. В этом и состоит негромкое счастье этой обаятельной, очень милой женщины, целиком и полностью посвятившей себя главному предназначению – быть матерью, хранительницей семейного очага.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО