Рыбалка – увлечение настоящих мужчин

В самый разгар лета, во второе воскресенье июля, свой профессиональный праздник – День рыбака – отмечают все те, у кого «душа поёт, когда клюёт». Рыбалка существует вечно, с тех самых пор, как пращур поймал сверкающую на солнце рыбину и понял, что она не только вкусна, но и красива. А сама рыбная ловля – это азартное занятие, восторг, заставляющий забыть обо всём на свете, охотничья страсть и трепет от созерцания водной глади, которая окрашивается красками заходящего или восходящего светила.

Сегодня заядлые удильщики регулярно размещают в социальных сетях фотографии огромных белуг, сомов, лещей и прочей живности. Сезон начался давно, и рыбаки уже не преминули похвастаться своей добычей.

Евгений Ануфриев, море и Хемингуэй…

– Возможно, каждый из нас в своей душе немного похож на кубинского старика Сантьяго из знаменитой повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море», – рассказывает артист и заядлый рыбак Евгений Ануфриев. – Иногда я готов отложить все дела ради того, чтобы отправиться к водоёму и провести время в ожидании улова. Нет, даже не спрашивайте, поймать гигантского марлина не пытался. В водоемах, реках, где я ловлю рыбу, такая особь не водится. Но главный посыл великого писателя, лауреата Нобелевской и Пулитцеровской премий, я соблюдаю: пытаюсь жить в гармонии с собой и природой. Моя рыбалка напоминает смешной рассказ Антона Павловича Чехова про налима. Отличие только в том, что мы сами отпускаем большую часть «трофеев» обратно в воду. Прощальное движение хвостом, и рыбки опять на свободе. Не поддерживаю тех, кто забирает домой мелкую щуку, судака.

Как признается любимая Евгения – Маргарита, увлечение рыбалкой манит, как магнит. По ее словам, каждая рыбалка – это фантастические эмоции, от которых захватывает дух. Здесь она забывает о житейских проблемах, дышит свежим воздухом, наслаждается прекрасными пейзажами, отдыхает душой.

– Конец удилища заколотился, задергался, загнулся вопросительным знаком, и сразу напружиненное сердце подсказывает: «Клюет!» – делится впечатлениями от рыбалки вторая половинка. – Рыба проглотила наживку. Силой тянешь её к себе. И вот свершилось! Это увлечение всегда дарит небывалый заряд, я полюбила его всем сердцем, каждый раз отправляюсь по состоянию души, по зову страсти. Это пять в одном: рыбалка, природа, купание, загорание и активный отдых.

– Впервые на рыбалку меня взял мой отец – Николай Иванович, – рассказывает Евгений Ануфриев. – Как сейчас помню, на деревянной лодке, просмолённой гудроном, мы отправились по реке. Папа специально для меня соорудил самую первую снасть из обыкновенной алюминиевой ложки, и отправились мы с ним на Нарвское водохранилище в Эстонской ССР ловить удачу. Это было сказкой! Мне очень понравилось! «Вот так надевается наживка. Вот так закидываешь, – рассказывал отец. А я попытался сделать первый заброс, неумелыми детскими руками замахиваясь изо всех сил, в воду. Так получилось, что моим первым уловом стала щука. В водоеме было много рыбы: лови – не хочу! За 15–20 минут можно было поймать 20 разных особей от двух до десяти килограммов.

Ловись, рыбка, большая и ещё больше

После «первого знакомства с хобби» юный рыболов заразился этим увлечением и без устали просил то отца, то дядю, который тоже любил рыбалку, отвести его к реке. Когда немного повзрослел, стал ходить сам. К слову, и сейчас никакие расстояния не пугают Евгения и его любимую.

– Боги не засчитывают в счёт жизни время, проведенное на рыбалке, – продолжает свой рассказ Евгений Ануфриев.

– Она круче любой медитации. Это увлечение приводит в порядок мозги. Многие тексты выступлений я учу во время этого замечательного времяпрепровождения. Какой истинный рыболов не мечтал попробовать рыбалку на Ладоге? Красивейшее полноводное озеро наше питают почти сорок средних и крупных рек, не говоря уже об огромном количестве ключей. А еще замечательная рыбалка на Баренцевом море. Да, ездить туда – далеко, но какая там вкусная треска. Пальчики оближешь! А ловим мы ее с глубины 150 метров. Вес наживки на эту рыбу около килограмма! Для такого улова обязательно нужна электрическая удочка. Достать рыбину с такой глубины достаточно тяжело. Не менее интересное место для рыбалки – Белое море. В устье реки Варзуги приходит горбуша.

По словам собеседника, в последнее время отношение к рыбалке изменилось. «Раньше, когда рыба шла на нерест, даже колокола не звучали. Нельзя было пугать живность. Было время, когда перестали обращать внимание на ловлю, появились браконьеры. Им главное – побольше рыбы убить и заработать на этом. Сейчас все больше рыбаков, которые бережно относятся к природе.

О тех, кто в море или на речке с удочкой

Как рассказывает собеседник, в наших водах не обитают опасные рыбы, которые могут укусить или навредить здоровью.

– Мы с любимой в каком-то смысле дикие рыбаки, готовые сорваться из одного места, где нет клёва, в другое, – продолжает Евгений Ануфриев. – Сидеть монотонно пять часов на месте, где улова нет, не в нашем духе. Спать за удочкой не могу. Настоящий рыбак имеет вольнолюбивый и оптимистичный характер и упорство – два самых ключевых качества.

…Они также верят в приметы. Например, нельзя рыбакам желать удачи, они не должны есть рыбу до и во время рыбалки, а ещё любители рыбной ловли говорят, что «рыба ловится вчера и завтра, и под тем берегом».

Подготовка к рыбалке для настоящих рыбаков – это тоже целый ритуал: здесь нужно, чтобы никто не мешал спокойно разложить и перебрать снасти. Герой нашего материала предпочитает последний способ, «охотится» он в основном за хищной рыбой. С гордостью вспоминает свои большие трофеи. Есть в коллекции его достижений самый большой улов – щука 8,5 кг.

– Сели как-то мы вечерком у Невы, погода замечательная, и ловим окушков, – рассказывает интересную историю рыбак. – Взялся за удочку и чувствую – крупная рыбина попалась на крючок, весом примерно в два кэгэ, точно. А течение большое. Боюсь, не вытащу. Потихоньку, не спеша вытянул рыбину. И что оказалось? На удочку сначала попался маленький окунек, а на него следом клюнула щука. Вот неожиданность-то! Вы не поверите, но мы отпустили обе рыбины назад. Пусть плывут дальше… Что касается слухов о том, что при рыбной ловле червяка надо протаскивать сквозь зубы, скажу так: это рыбацкая байка. А может, данный метод носит «стоматологический» уклон, экспериментатор хочет понять, есть ли щель между зубов? Не знаю, не знаю…

Настоящий рыбак, как считает наш герой, тот, который любит природу и бережно к ней относится.

– Буквально на днях смотрел фильм «Судьба резидента» с Георгием Жженовым в главной роли. Образ эмигранта, роняющего слезу над рюмкой водки в ресторане «а-ля рюсс» в Париже или среди вульгарного утрированного Брайтон-бич, известен каждому советскому человеку. Память всколыхнулась от слов отца главного героя. «Как бы я хотел посидеть с удочкой на берегу речки и поймать простого русского окунька», – говорит он. Так вот, вся суть рыбалки, всё её обаяние заключается в этой важной фразе, – подытожил Евгений Ануфриев.

Желаем нашему герою и всем рыбакам исполнения их грёз, хороших поклёвок, больших уловов, бодрого самочувствия и хорошего настроения. Ни хвоста вам, ни чешуи, уважаемые рыбаки!

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото из архива Е. АНУФРИЕВА