В Романовке проведено тактико-специальное учение по ликвидации ЧС

По легенде, произошел взрыв газового оборудования в многоквартирном жилом доме, есть пострадавшие различной степени тяжести, на верхнем этаже заблокирован человек.

К месту происшествия незамедлительно направлены экстренные службы. Специалисты отработали слаженно и чётко: на месте происшествия организовали штаб, оперативно прибывшие пожарные провели аварийно-спасательные работы, медицинские работники оказали помощь пострадавшим, сотрудники спецслужб совместно с коммунальщиками обеспечили отключение воды, газа, электроэнергии, а сотрудники МВД обеспечили порядок.

Цель учений достигнута: все оперативные службы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и полную боевую готовность к чрезвычайным происшествиям.

Напоминаем, в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по экстренному номеру «112».

По материалам пресс-службы администрации ВМР