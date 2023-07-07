Амбулатория поселка Романовка признана лучшим подразделением Всеволожской больницы

Амбулатория поселка Романовка по итогам голосования пациентов признана лучшим подразделением Всеволожской больницы в 2023 году. В числе лучших и сотрудники амбулатории – участковая медицинская сестра Светлана Юрьевна Высоцкая стала лучшей медсестрой поликлинической службы, Лариса Николаевна Волкова – лучшим участковым врачом, а Ирина Михайловна Мусина названа лучшей медицинской сестрой больницы.

За неё отдали голоса более 330 пациентов. Многократно пациенты упоминали и врача-педиатра Марию Гоготову, акушера-гинеколога Марию Демкову, невролога Татьяну Васильеву, медсестру Олесю Волкову и, конечно, старшего фельдшера амбулатории Ирину Валентиновну Якимову. Якимова в том числе в 2023 году стала победителем областного профессионального конкурса специалистов со средним медицинским образованием.

– Ирина Валентиновна, Романовская амбулатория всегда в числе передовых, сотрудники не раз становились победителями по итогам голосования пациентов, в прошлом году Мария Гоготова стала лучшим участковым врачом, а вы – лучшим фельдшером больницы. Чем обусловлено такое постоянство?

– У нас очень хороший коллектив, дружный. Некоторые медицинские работники живут здесь же, в Романовке, или ближайших поселках.

Наши пациенты, можно сказать, наши соседи, большинство из них мы знаем много лет, лечим не одно поколение, почти сроднились с ними. Никому не отказываем в посильной помощи, невзирая на приемные или неприемные дни и часы, всегда идем навстречу. Вероятно, поэтому пациенты нас любят, голосуют за нас.

– Ирина Михайловна Мусина победила с огромным отрывом, только в интернете собрала более 200 голосов…

– Пациенты Ирины Михайловны – маленькие дети, а по статистике, молодые мамы – одни из самых активных пользователей интернета. Ирина и приём ведет вместе с педиатром Ларисой Николаевной Волковой, и прививки деткам делает, и на патронаж к новорождённым ходит. И дети, и их мамы её любят – она всегда отвечает на их многочисленные вопросы, помогает, показывает. Может задержаться по окончании приема и даже выйти на работу в субботу, если кому-то очень нужно. Как можно оставить без внимания такое отношение к пациентам?

– Ирина Валентиновна, вы сами начинали свою работу педиатрической медицинской сестрой?

– Да, 22 года назад, еще в старом помещении амбулатории. Я работала вместе с Натальей Зиновьевной Грабчак и бесконечно благодарна ей за науку, помощь. Она всегда меня поддерживала, подталкивала к профессиональному росту. А Галина Васильевна Наумова, много лет трудившаяся здесь старшей медсестрой (а всего Галина Васильевна отработала в Романовке 48 лет и продолжает не только работать, но и учиться – сейчас осваивает новую специализацию «реабилитология»!) – растила из меня администратора. Потом я выучилась на фельдшера – большое спасибо семье, мужу, детям, которые терпели моё бесконечное отсутствие дома. Затем я попала в поле зрения ассоциации сестринского дела и ее руководителя Татьяны Глазковой. С их легкой руки я начала участвовать в профессиональных семинарах, конкурсах. Сначала очень боялась, но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Сейчас я снова учусь. Поступила на очно-заочное отделение Университета имени Мечникова, снова изучаю сестринское дело, но уже на другом уровне.

– Вам нравится быть руководителем?

– Административная работа – это важно, конечно, но мне больше нравится лечить людей. Поэтому все дела бумажные я стараюсь делать в свободное от основной, лечебной, работы время.

– Сейчас у вас в амбулатории тишина, пациентов совсем мало. А очереди бывают?

– Бывают, конечно, как и везде. Сейчас лето, многие разъехались, поэтому сезонное затишье. С другой стороны, наши места дачные, поэтому летом добавляются пациенты, прибывшие на отдых. Мы не скучаем.

– Население, приписанное к амбулатории, увеличивается?

– Да, пока не так стремительно, как в других населенных пунктах. Но в ближайшее время будет сдан многоквартирный жилой комплекс, на очереди строительство еще нескольких, район престижный, близко к Санкт-Петербургу.

У нас хорошая амбулатория, просторные светлые кабинеты, достаточно оборудования. Все врачи, которые у нас работают, замечательные – грамотные, отзывчивые.

Более того, мы всегда можем получить удаленную консультацию у врачей Всеволожска – кардиологи, эндокринологи по результатам анализов, расшифровки кардиограммы дают квалифицированный совет, могут назначить лечение.

К небольшому увеличению количества пациентов мы готовы, а дальше, видимо, нужно планировать строительство новой поликлиники.

Наталья ЗЕЛЬДИНА, пресс-секретарь Всеволожской КМБ