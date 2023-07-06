Союз почетных работников культуры Всеволожского района продолжает работу

29 июня в Культурном центре «Каскад» г. Петергофа состоялось второе заседание Союза почётных работников культуры Всеволожского района. В него вошли заслуженные работники культуры района, а также те, кто ведёт активную деятельность на территории района и по праву пользуется авторитетом. Эти люди, проработавшие в сфере культуры не один десяток лет, приобрели большой опыт и решили поделиться им с молодёжью.

С развёрнутым докладом «Структура организации работы отдела культуры Петродворцового района», в который входят структурные подразделения культуры городов Стрельна, Петергоф и Ломоносов, выступила Елена Михайловна Маслова, начальник отдела культуры.

Исполняющая обязанности начальника отдела культуры Всеволожского района Елена Владимировна Усик рассказала присутствующим об особенностях работы отдела культуры в одном из самых густонаселённых районах страны.

Весьма интересными были выступления заслуженных работников культуры РФ Натальи Ефимовны Бородкиной (директор Детской школы искусств п. Агалатово) и Михаила Ивановича Князева (руководитель ансамбля баянистов-аккордеонистов Детской школы искусств пос. им. Морозова).

Здесь же состоялся круглый стол, на котором были обсуждены вопросы подготовки к празднованию 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

В дискуссии приняли участие Людмила Григорьевна Смирнова, Наталья Вадимовна Краскова, Людмила Александровна Беганская, Владимир Иванович Шемшученко и другие заслуженные работники культуры Всеволожского района. По итогам круглого стола были обозначены дальнейшие направления работы Союза, выявлены определённые проблемы и намечены задачи на ближайшие месяцы.

Главной задачей стало создание методического пособия, которое поможет начинающим работникам культуры сориентироваться и достойно подготовиться к празднованию этой знаковой даты.

Специально для этого пособия были предложены материалы: прозаические и поэтические произведения, которые написали авторы Всеволожского района.

Взаимодействие Союза с молодёжью, работающей в культуре Всеволожского района, – приоритетное направление деятельности Союза, в связи с этим уже намечена встреча, задачей которой будет объединение опыта почётных работников культуры Всеволожского района и энергичных молодых кадров.

И это уже происходит. Обратила на себя внимание ведущая круглого стола, режиссёр детского образцового коллектива Музыкальный театр «Премьера», методист Культурно-досугового центра «Южный» г. Всеволожска Анна Калинина.

Владимир Камышев