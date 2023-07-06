Сведения о стоимости изготовления печатных агитационных материалов на выборах 2023. Индивидуальный предприниматель Козлов Вадим Васильевич (г. Санкт-Петербург).

Юридический адрес организации: 193312, РОССИЯ, г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ТОВАРИЩЕСКИЙ, д. 2, к. 1 кв. 272 ИНН 782508059135 ОГРН 321784700031655

E-mail: kvv55555@mail.ru Телефон: +7(921)930 10 02

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 54 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также другими законодательными актами «О выборах и референдумах…» различных регионов Российской Федерации ИП Козлов В.В., сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на всех уровнях выборов, назначенных в единый день голосования 10 сентября 2023 года, по всем регионам Российской Федерации, включая выборов депутатов Народного Совета Донецкой Народной Республики, выборы депутатов представительных органов муниципальных образований первого созыва в Донецкой Народной Республике, о стоимости (в валюте Российской Федерации) работ / услуг по изготовлению печатных агитационных материалов:

Стоимость работ определяется исходя из параметров издания, согласно нижеприведенным расценкам:

Цены указаны с учетом всех производственных издержек, без НДС (НДС не облагается в соответствии с п 2. ст.346.28 НК РФ или НДС не облагается «Упрощенная система налогообложения» согласно п.2 ст.346.11 гл.26.2 НК РФ).

Стоимость конкретных заказов определяется в указанных ценовых диапазонах в зависимости от объема заказа и сроков изготовления. При изготовлении продукции с использованием другого вида бумаги или другой плотности стоимость производства полиграфической продукции будет изменяться в соответствии с разницей стоимости определенного вида бумаги и/или плотности.

Стоимость изготовления продукции, формат/объем полос, тираж которой отличается от приведенных в таблице, определяется в соответствии с производственно-техническими нормами предприятия, пропорционально приведенному.

В случае, если к брошюре добавляется обложка, то к стоимости необходимо добавить цену листовки соответствующей цветности.

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, оплата работ по изготовлению предвыборных агитационных материалов производится из средств избирательного фонда кандидатов на условиях стопроцентной предоплаты.