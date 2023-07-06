В Энколово проходит Кубок Губернатора Ленобласти по конкуру

С 6 по 9 июля в конноспортивном клубе «Дерби» (Энколово) проходят всероссийские соревнования «Кубок Губернатора Ленинградской области» по конкуру. Около 150 сильнейших всадников страны поборются за призовой фонд в 3 млн. рублей.

– Впервые Кубок Губернатора был разыгран в 2011 году. Сегодня эти соревнования стали одним из главных конноспортивных событий нашего региона и престижнейшим турниром по конному спорту из числа проводимых в России, – отметил заместитель председателя Правительства Ленобласти, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Зрителей и любителей конного спорта ждет не только жаркая борьба на «боевом поле», но и обширная развлекательная программа: катание на пони, аттракционы, аквагрим, фудкорт с широким разнообразием блюд и многое другое. Вход свободный.

Александр СОРОКИН

Фото из архива «В.в.»