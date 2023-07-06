В Ленобласти прошел семинар по межнациональным и межконфессиональным отношениям

Важные темы защиты русского языка, профилактики экстремизма, роли СМИ в межэтнических отношениях обсудили на семинаре в Выборге, организованном комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям для муниципальных служащих, ответственных за реализацию государственной национальной политики.

– Сегодня мы с вами работаем в новых условиях, когда в отношении нашей Родины развернута гибридная война, – отметила председатель комитета Лира Бурак. – При этом основной вектор агрессивного информационного воздействия направлен на нашу сферу – межнациональные и межрелигиозные отношения. Всё это требует от нас слаженной, системной работы по всем направлениям государственной национальной политики, но первоочередным, жизненно важным является вопрос обеспечения единства российской нации.

Два кавказца в масках

Обсуждались вопросы освещения межэтнических отношений и выстраивания диалога с властью и населением. Много говорили о подаче объективной информации и о том, как грамотно работать в СМИ, не допуская разжигания национальной розни.

Область освещения межнациональных и межконфессиональных отношений – очень тонкая, хрупкая и деликатная сфера. Неосторожное слово, огульное суждение или вывод «наотмашь» в погоне за сенсацией способны открыть ящик Пандоры и ввергнуть общество в противостояние.

Бесспорно, сегодня проблема адекватной передачи информации возникает достаточно остро. К примеру, в газетах-то мы чаще всего читаем о том, что «магазин ограбили москвич и два таджика», или о том, что «кавказцы-налетчики были в масках». Откуда журналисты взяли такую национальность, как москвич, а вдруг и таджики были граждане России с московской пропиской? Где узнали, что грабители кавказцы, тем более что они, согласно самому же сообщению, были в масках? Или следующий текст в прессе: «Жулики сидят. Оказались ими двое кавказоязычных россиян… и… якут. Все они находились в Нижнем Новгороде нелегально, по транзитной визе».

«Какая виза нужна россиянам на Волге? Как вообще такие авторы представляют себе карту России? И что значит «кавказоязычный»? А ведь именно эти эмоционально насыщенные рассуждения, а не какие-то политические или даже экономические мотивы, наиболее эффективно работают «на публику». Любопытный случай произошел в одном из российских институтов, куда поступила депеша из правоохранительных органов о том, что их интересует студент кавказской национальности. Преподаватели проявили смекалку, написав в ответном письме, что «на факультете одна национальность – математика».

Порой получается, что многочисленная армия, грубо говоря, Равшанов и Джамшутов, подметающих и выкладывающих тротуарной плиткой улицы наших городов, даже не догадываются, какую революцию в сознании россиян они произвели. Это они, по мнению СМИ, виноваты в том, что дикторы на телевидении безбожно коверкают русский язык, а тысячи школьников, сдающих ЕГЭ, набирают двадцать баллов из ста.

Причем это отнюдь не дети соотечественников, приехавших к нам из ближнего зарубежья. А ведь из-за неправильной подачи информации как-то резко обнаруживаются различия между народами: мол, у кого-то кусок пирога больше, у кого-то меньше, почему у этого есть ларек, а у меня нет, и так далее. При этом, говоря о меньшинстве, нельзя забывать о большинстве.

Не страшно, а страшно интересно

– Мы привыкли к тому, что коренные и малочисленные народы у нас бедные и несчастные, – говорит в интервью корреспонденту «Всеволожских вестей» президент Гильдии межэтнической журналистики Маргарита Лянге. – Но и это не всегда так. Вот есть замечательный народ на Сахалине – ульта. Всего представителей этой народности 600 человек. У многомиллионной аудитории читателей может вызвать сочувствие то, что народность сокращается и исчезает. Однако на самом деле численность этого этноса всегда была такой. Отмечу, что, согласно последним данным переписи населения, малочисленные народы прибавляют в численности больше, чем регионы, которые принято считать благополучными в демографическом плане.

Не настало ли время говорить и о правах большинства? В советское время культивировалось патронатное отношение русского большинства ко всем другим народам: младшим – всё самое лучшее и в первую очередь.

Мы очень много рассуждаем о правах меньшинств и как-то забыли, что вообще-то у большинства тоже есть права.

Впервые права большинства были оговорены лишь в позапрошлом году в Стратегии национальной политики города Москвы. Там прописано, что Москва обозначает себя городом хоть и многонациональным, но с корневой русской культурой.

Отметим, что в России уже давно сложилось мультикультурное общество. Такой путь – самый продуктивный, и в этом смысле мы оказываемся, что называется, впереди планеты всей. Надо, чтобы нам было друг с другом не страшно, а страшно интересно. Чтобы люди научились гордиться собой, своими традициями, своей непохожестью, спокойно относились к этническому многообразию вокруг.

Сегодня обществу требуется конструктивный диалог между гражданами и органами власти о межнациональных отношениях. Не зря исследователи считают, что политика управления этническим многообразием должна быть ведущим направлением, приоритетом госуправления, необходимым для стабильности развития. А вопросы межэтнических отношений входят в число ключевых проблем безопасности и целостности страны. Без их разрешения и умения принимать предупреждающие меры установление прочного мира и стабильности невозможно.

Ирэн ОВСЕПЯН