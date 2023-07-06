Веселый праздник дружбы и труда в Энколово

В очередной раз на живописных полянах у деревни Энколово Всеволожского района прошел самый большой, самый древний, самый титулованный и, несомненно, самый любимый праздник народов Поволжья – Сабантуй. Историки и знатоки народных обычаев и традиций утверждают, что праздник плуга (а именно так переводится само слово Сабантуй) – насчитывает по меньшей мере более десяти веков.

Распахав свою пашеньку, положив в неё зерно, древний башкирский или татарский пахарь вытирал устало пот со лба и говорил землякам: «Всё! Сабантуй!» Праздник, мол, друзья! И собирались земляки всей деревней на какой-нибудь зелёной полянке, расстилали праздничный дастархан на земле и не только угощались, но и устраивали весёлую борьбу на поясах – «Куряш» называется, бились на мешках, карабкались на высоченный шест, бегали с вёдрами воды наперегонки, соревновались в стрельбе из лука – и до глубокой ночи оглашали окрестности песни и танцы весёлых земледельцев.

Немного истории

В Санкт-Петербурге национальный праздник народов Поволжья впервые отмечался в 1913 году, местом был выбран центр города – Юсуповский сад. И, как пишут историки, это был своеобразный показ, говоря современным языком, толерантности имперского Петербурга к обычаям древних кочевников. Факт, что главным героям праздника милее и привычнее был простор полей и зелень лесов, юрта и свободный полёт фантазии для игрищ и забав на свежем воздухе.

Всё вернулось на круги своя только в 1956 году – именно здесь, на зелёных полянах Энколово, Сабантуй получил свежий глоток воздуха, свое второе или уже третье рождение, и стал по-настоящему народным праздником, объединяющим в своих рядах не только татар и башкир, но и тысячи и тысячи петербуржцев и жителей Ленинградской области, полюбивших праздник плуга и труда. Сабантуй действительно стал праздником дружбы всех народов, хотя главными действующими лицами и организаторами этого масштабного события по-прежнему остаются татаро-башкирские диаспоры, автономии и руководство двух республик. Конечно, при активнейшем содействии правительства Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Сабантуй бывает разный!

Две этнические деревни, соответственно, первым делом встречали всех гостей Сабантуя. На пороге татарской – две символические гигантские фигуры татарского дедушки – бабая, и бабушки – апы. И симпатичный парень, как гостеприимный хозяин, давал интервью сразу нескольким теле- и радиокомпаниям. Парня зовут Ринат Муталлапов, он актёр Санкт-Петербургского государственного камерного театра «Левендаль» под руководством Искандера Сакаева. Театр недавно закрыл театральный сезон, сыграв на Международном фестивале «КУКАрт» сказку Салтыкова-Щедрина «Верный Трезор», получил призы и награды и с удовольствием принимает участие в не менее интересном масштабном спектакле под названием Сабантуй.

– А это и в самом деле всегда был спектакль, – уточняет Ринат детали и сценарий Сабантуя, – здесь есть всё: игрища, забавы, представления, мастеровые и подмастерья на все руки от скуки, – можно пережить десятки превращений и ролей на этом празднике, и он всегда разный, никогда один год не похож на другой. Знаете, как у Твардовского в великой поэме «Василий Тёркин»? «Сабантуй бывает разный!» То есть средний, малый и большой. У нас здесь всегда большой, потому что порой до ста тысяч человек собирается на этих гостеприимных полянах.

А еще у Сабантуя свой неповторимый аромат и вкус. Вот весёлая, не просто с розовым, а с огненным румянцем апа тащит из печи на большущей лопате некое подобие наших оладушек.

– Куймак мы называем эти оладушки! – консультирует многочисленных зевак и едоков Сумазин Набиуллина – именно так зовут симпатичного пекаря. Вообще-то все пекари в этой деревне – работники сельских Домов культуры. Сумазин представляет свою напарницу.

– Галина Николаевна работает в нашем ДК оператором. Спасскую ярмарку слыхали? – вот мы оттуда. Это Елабуга. Видите, ничего для этого Сабантуя не жалко – не только кефира и яиц, но и печь самую настоящую привезли и поставили здесь. Чтоб горяченьким вас угостить!

–Костебей хотите? – спрашивает уже другая пекариха и протягивает пирожок с пылу с жару. Ну как тут отказаться?!

А рядом экспозиция деревни Большая Качка. Такое название хитрое. Это молочное подворье, и весёлая пёстрая «корова» с ещё одним персонажем встречает посетителей. «Корову» зовут Лариса Колосова, и она директор Дома культуры в Большой Качке. «Отборное молоко» – ещё один персонаж этого замечательного и весёлого деревенского дворика, как она шутливо говорит, «является родным мужем Ларисы», его зовут Артем Смальков, и он во всём поддерживает свою жену.

– А весь этот двор мы придумали коллективом Дома культуры, но Артем своими руками так много здесь сделал. Вот посмотрите, какой у нас петух красивый, еще чуть-чуть, и он тоже «оживёт», – продолжает свой рассказ Лариса. – А на Новый год мы в нашей деревне Большая Качка поставили ни много ни мало – мюзикл, который посмотрело всё село. Там Кащей хотел жениться на Снегурочке, а досталась ему опять Баба Яга. Все песни и даже музыку я написала сама, а сыграли все роли наши сельчане, которые ходят в кружки, поют и танцуют. В общем, приезжайте!

Обещаем, что постараемся. А пока «переезжаем» по соседству в башкирскую деревню, где хлебом-солью встречают высокое родное начальство: депутата Государственной Думы, председателя президиума Всемирного Курултая башкир Эльвиру Аиткулову, председателя курултая башкир Санкт-Петербурга и Ленинградской области Гульназ Ибрагимову, которые передали сердечные поздравления землякам от главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

Впрочем, все эти поздравления еще прозвучат с главной сцены Сабантуя, награды и подарки тоже будут вручены всем, кто активно поддерживает национальные автономии в нашем регионе и не забывает о своей родине. А мы тем временем в числе многочисленных зрителей торопимся поспеть увидеть, услышать и, конечно, поговорить и с артистами – всех неизменно восхищают таланты ансамбля народного танца «Сибай», этногруппы «Йатаган» и др.

Туда, где лук и стрелы!

А в необычайно красивой этноюрте традиционно представлены быт и обряды башкирского народа. И всё лучшее этой щедрой земли: башкирский мёд, травы, национальные инструменты, ткачество, национальные костюмы и войлочные изделия. Можно было в несколько минут преобразиться, нарядившись в национальный костюм, примерить латы и кольчугу древнего витязя и рассмотреть саблю, на которой четко читалась надпись: «ПАРИЖ. 1811 год.»

Эту уникальную коллекцию привез на нынешний Сабантуй Минияр Авхадеевич Хайбуллин. Человек-легенда Башкирии: коллекционер древних раритетов и артефактов советских времен. Самородок, что называется, «от сохи». Почти 30 лет заботился о знаменитых башкирских лесах, работал лесником, получил звание заслуженного работника, а параллельно собирал, как он сам говорит, «всякую интересную всячину» – от древних окаменелостей до кандалов арестантов, которых гнали по этапу по бурзякским дорогам. Коллекция старинного оружия, одежды, предметов быта – всё есть в этой импровизированной экспозиции. А ещё в своем родном селе Минияр Хайбуллин открыл самый настоящий музей, всегда готов показать и рассказать о жизни башкир молодёжи, да и настырным журналистам не отказывает во внимании. И много чего интересного может рассказать. Например, о том, что древние башкиры были великими воинами. И те же французы до дрожи боялись этого особого полка в чудных шапках с хвостами – не только лисьими, но и с волчьими.

– Мы ведь дошли до Парижа! – говорит Хайбуллин, – наделали там шороху. Не только казаки гуляли по Парижу, но и наши степные лошадки. Ведь саблю-то мой предок оттуда привёз в качестве трофея. А вообще наш башкирский полк – это был такой спецназ, можно сказать. Бесстрашный и лёгкий на ногу.

И ещё лук и стрелы всегда были оружием друга степей. Познакомились мы с интереснейшим человеком, который возрождает это древнее оружие в лучших традициях. Зовут мастера Роман Рогов. Он музыкант, скрипач. Прославился на всю Башкирию своими изделиями оружия и музыкального инструмента под названием курай. Это тростниковая флейта, национальный инструмент башкирских кочевников. Поёт нежно, трогательно и грустно. У Рогова фирменный стиль, над созданием которого трудится вся семья: сыновья и жена. Жена вышивает футляр для курая. Цветок курая – не только в национальном гербе Башкортостана, этот символ присутствует и на одежде, и в живописи, как символ республики. И конечно, символ Башкортостана – лук и стрелы. Колчаны, которые изготавливает Рогов, – самое настоящее произведение искусства. Там искусная резьба по дереву либо тиснение по коже – не описать, до чего это красиво, хоть и оружие.

– Я возрождаю древнюю культуру башкирского народа, – говорит Рогов, – хотя при этом я другой национальности. Но Россия сильна своим многообразием и умением сплотить разные народы. Поэтому все по плану: расцвет наций через их сближение и сближение наций через их расцвет.

Не раз в этот день, в замечательный праздник Сабантуя, в разных версиях и с разными интонациями звучала эта истина. Со сцены и просто от людей, которые расположились со своими дастарханами прямо на поляне.

– Да, мы сильны дружбой и сплочённостью перед лицом любой беды и проблемы, – сказала в приветственном слове вице-губернатор правительства Ленинградской области А.А. Данилюк. – И почему мы так масштабно отмечаем этот праздник? Потому что у нас многонациональная страна. Мы живём все вместе, и с радостью отмечаем и Масленицу, и Сабантуй, мы верим в свои духовные устои, в свои ценности, и наша государственная задача – крепить единство народов, потому что только единство сделает нашу победу.

Поговорили мы и с заслуженным артистом Республики Татарстан Альбертом Жалиловым, нашим земляком, который признался:

– В прошлом году в Сабантуй пел в Москве, в этом году опять звали на московский Сабантуй, но я по питерскому соскучился. Ведь Сабантуй – он как у Тёркина – везде разный, всяк по-своему хорош, но в Энколово мне очень нравится. Человек и природа здесь рядом. И что бы там ни было, вот на этом празднике точно чувствуешь, что такое настоящее единство. И мне кажется ещё, что это такая правильная ссылка к своим корням и такая атмосфера, что хочется петь сразу.

Зал под открытым небом от души аплодировал Альберту Жалилову, который спел про любимый Татарстан, и заслуженной артистке Казахстана Алие Кикеновой, исполнившей песню про свою родину, и нашему замечательному народному коллективу – ансамблю русской песни «Крупеничка», что спел про русскую гармонь. В общем, Сабантуй – он для всех Сабантуй». Праздник дружбы и труда.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА